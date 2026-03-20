¡OFICIAL! Estos son los días y horarios de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup entre Liga MX y MLS

Ya se conocen las fechas y horarios de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Las fechas y horarios de los partidos de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, los cuales solamente disputarán clubes de la Liga MX y de la MLS, quedaron definidos. Dichos cotejos se realizarán entre el 7 y el 15 de abril.

Los encuentros de ida comienzan el próximo 7 de abril en Nashville con la visita del América al Geodis Park. Ese mismo día, el Cruz Azul visita el BMO Stadium para medir fuerzas ante el LAFC.

Dates, times and venues set for the Quarterfinals 📍⏰ pic.twitter.com/27YCX3LcR5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 21, 2026

Un día después, el miércoles 8, serán las idas de los encuentros Tigres vs Seattle Sounders y Toluca vs LA Galaxy. Los partidos de vuelta de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup se realizarán el 14 y 15 de abril.

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Horarios de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

Partidos de ida

Nashville vs América : Martes 7 de abril (Geodis Park, 19:00 horas)

LAFC vs Cruz Azul : Martes 7 de abril (BMO Stadium, 19:00 horas)

Tigres vs Seattle Sounders : Miércoles 8 de abril (Estadio Universitario, 19:00 horas)

Toluca vs LA Galaxy: Miércoles 8 de abril (Estadio Nemesio Díez, 1:00 horas)

Partidos de vuelta

Cruz Azul vs LAFC : Martes 14 de abril (Estadio Cuauhtémoc, 19:00 horas)

América vs Nashville : Martes 14 de abril (Por definir, 21:30 horas)

LA Galaxy vs Toluca : Miércoles 15 de abril (Dignity Health Sports Park, 18:00 horas)

Seattle Sounders vs Tigres: Miércoles 15 de abril (Lumen Field, 20:30 horas)

Cruz Azul, en busca del bicampeonato en Concacaf

El Cruz Azul es el vigente monarca de la Concacaf Champions Cup y en la actual edición es un firme candidato a ganar el trofeo. La ambición de los dirigidos por Nicolás Larcamón es lograr el bicampeonato en la justa regional.

No hay un bicampeón en la también denominada Concachampions desde hace una década. El último club en conseguirlo fue el América, tras sus coronaciones en las ediciones 2014-2015 y 2015-2016.

Si Cruz Azul elimina al LAFC, en semifinales se vería las caras con el vencedor de la serie entre Toluca y LA Galaxy.

Del otro lado del cuadro en la Concacaf Champions Cup se podrían ver las caras América y Tigres, que enfrentan a Nashville y Seattle Sounders, de manera respectiva.

Concacaf Champions Cup queda entre MLS y Liga MX

Con las eliminaciones en octavos de final de Mount Pleasant (Jamaica) y Alajuelense (Costa Rica), en la Concacaf Champions Cup 2026 solamente quedan vivos equipos de la Liga MX y de la MLS.

En la fase anterior también se quedó en el camino Vancouver Whitecaps FC, club canadiense que forma parte de la MLS y que perdió ante Cruz Azul la final de la edición del 2025 por un escandaloso 5-0.

EVG