Liga MX vs MLS: Estos con los cruces de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

Llegaron a su fin los octavos de final de la Concacaf Champions Cup y se dieron a conocer los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la competencia internacional, dejando a cuatro clubes de la Liga MX y a cuatro instituciones de la MLS, así que el trofeo se volverá a disputar entre el torneo mexicano y el estadounidense.

Del lado del futbol mexicano, los representantes son: Toluca, Cruz Azul, América y Tigres, mientras que del balompié estadounidense están: Nashville, Seattle Sounders, LA Galaxy y LAFC. Lo impresionante es que equipos de la misma liga no se enfrentarán en esta ronda.

Cabe recalcar que el vigente campeón de la Concacaf Champions Cup, el Cruz Azul, aún sigue en pie, así que tiene la posibilidad de llegar a la final y llevarse el trofeo por segundo año consecutivo, pero ahora de la mano de Nicolás Larcamón.

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Estos son los cruces de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

Quedaron definidos los cruces de los cuartos de final y los equipos de la Liga MX volverán a verse las caras con los clubes de la MLS para definir qué futbol es mejor en Norteamérica, pues clubes del mismo país no se verán las caras en esta fase.

Toluca vs. LA Galaxy

Cruz Azul vs. LAFC

América vs. Nashville

Tigres vs. Seattle Sounders

La forma en cómo se define qué equipo recibe el partido de vuelta es por la tabla general de la competencia; de momento, los equipos que recibirán el segundo cotejo en su casa son: LA Galaxy, Seattle Sounders, Cruz Azul y América, pues tuvieron mejor rendimiento en los dos encuentros de los octavos de final.

Nashville evitó que Lionel Messi visitará México

El Inter Miami y el América iniciaron su camino por el título del mismo lado del bracket de la Concacaf Champions Cup, teniendo la oportunidad de que se diera un cruce entre las Águilas y el equipo de Lionel Messi, por lo que el astro argentino hubiera visitado la cancha de los azulcremas.

Sin embargo, en el encuentro de ida ante el Nashville el marcador fue 0-0, mientras que en el cotejo de vuelta el tablero fue 1-1 y, por el gol de visitante, el equipo de Lionel Messi quedó eliminado del torneo, así que tendremos que esperar un año más para ver si veremos al argentino en nuestro país.

La única vez que el Inter Miami y Lionel Messi asistieron a jugar a nuestro país fue hace unas temporadas en la Concacaf Champions Cup, cuando se enfrentaron a los Rayados y pisaron la cancha del Estadio BBVA, aunque el Monterrey terminó eliminando a ‘Las Garzas’.

DCO