Anillos de campeonato, nueva moda de futbolistas

En la NBA o en la NFL es común ver a los jugadores de los equipos campeones con grandes y emblemáticos anillos, denominados Championship, algo que apenas comienza a ser una moda en México de la mano de Alexis Vega, delantero del Toluca, quien gracias a Braggao, marca de lujo especializada en joyería fina, ya puede presumir de una importante colección.

Antonio García, director general de Braggao, se siente orgulloso por ser de los primeros en el país en diseñar esta clase de anillos para jugadores de la Liga MX, el más reciente de ellos precisamente el también seleccionado nacional.

163 partidos ha jugado Alexis Vega en sus dos etapas con Toluca

“Fue un proyecto muy interesante, nos sentimos muy orgullosos de haber desarrollado estos anillos de campeonato, y haber hecho los primeros anillos de campeonato de la historia aquí en México, porque eso lo veíamos en Estados Unidos, en la NFL, en la NBA, no se había hecho en el deporte mexicano”, resaltó al respecto Antonio García en exclusiva con La Razón.

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Los primeros anillos que Braggao diseñó fueron para el seleccionado nacional Julián Quiñones, cliente de la marca desde su época como jugador de Tigres (2018-2021). Al actual atacante del Al Qadisiya le diseñaron los correspondientes a los primeros dos de los tres títulos que el América ganó en fila del Apertura 2023 al Apertura 2024.

Tras ver el éxito de esos dos anillos para Julián Quiñones, Braggao le hizo el anillo del tricampeonato del América al delantero chileno Víctor Dávila. Un semestre después se acercó a la marca Emilio Azcárraga, dueño del América, para pedirles uno a todos los jugadores de las Águilas, entrega que frustraron precisamente Alexis Vega y el Toluca con su coronación en el Clausura 2025.

“Tuvimos acercamiento con el dueño del América, Emllio Azcárraga, le gustó mucho nuestro trabajo e inclusive cuando fue la final contra Toluca, por el tetracampeonato, ya teníamos todo listo, ya le habíamos dado presentación, cotización, iban a entregarse a cada jugador”, reveló al respecto Antonio García.

Fue entonces que surgió la idea de crearle unos anillos Championship a Alexis Vega, quien ya era cliente de Braggao desde su etapa como jugador de las Chivas (2019-2023), quien accedió gustoso y más porque la propuesta incluía anillos de sus títulos de Copa Oro y Liga de Naciones de la Concacaf con la Selección Mexicana.

“Cuando ganó el campeonato con el Toluca le propusimos desarrollarle su anillo y después que le entregamos ese primer anillo de campeonato, él empezó a pensar si hacemos un anillo de cada uno de los campeonatos tanto de Toluca como de Selección Nacional, para hacer la foto con los anillos en todos los dedos, le dije ‘claro, con gusto’, y además superhonrados de hacerlo porque también eran los primeros anillos de la Selección Mexicana”, ahondó Antonio García.

Los anillos de campeonato de Alexis Vega pueden marcar el comienzo de una etapa en la que varios futbolistas más puedan anhelar tener una colección similar a la del seleccionado nacional.

“Ojalá se animaran los dueños de los equipos para que hiciéramos anillos para todos los jugadores, estaría muy interesante”, sentenció el director general de Braggao.