Cristiano Ronaldo va a su sexta Copa del Mundo y Portugal revela su lista llena de cracks

Cristiano Ronaldo irá a su sexta Copa del Mundo tras ser incluido en la convocatoria de la Selección de Portugal, que tuvo un homenaje con el fallecido Diogo Jota como “uno más para siempre”.

El técnico Roberto Martínez convocó a El Comandante junto con 26 jugadores más, que buscarán darle a Portugal su primer título mundial, en el que probablemente será la última oportunidad para CR7, quien tiene 41 años.

“Espero que siga desempeñando el mismo papel que ha tenido en los últimos tres años que he estado con la selección”, dijo Martínez sobre el capitán luso.

Primer Mundial de CR7 jugando en Arabia

Cristiano Ronaldo, quien ha ganado todo lo posible en el máximo nivel, tendría su última oportunidad para conquistar el único gran trofeo que le falta a su ya laureada carrera. También será su primer Mundial desde que abandonó Europa para jugar en Arabia Saudita.

“Cuando hablamos de él, hay dos jugadores. Está el ícono del fútbol mundial, sobre quien todos los hinchas del mundo tienen una opinión y aceptan lo que aporta al futbol, y luego está nuestro capitán”, añadió.

El estratega de Portugal destacó el trabajo de su capitán en la consecución de la UEFA Nations League. Espera tener el mismo nivel en la Copa del Mundo de Norteamérica.

“Fue fundamental para ganar la Liga de Naciones y ahora queremos el mismo nivel de responsabilidad y ejemplo en el vestuario”, indicó.

Mundial 2026, el último de Cristiano Ronaldo

Rumbo al torneo en México, Estados Unidos y Canadá, Cristiano Ronaldo lidera la tabla histórica en partidos (226) y goles (143) con una selección nacional masculina. También es el único hombre que ha marcado en cinco mundiales.

El Bicho manifestó, en entrevista con CNN en noviembre, que esta “definitivamente” sería su última Copa del Mundo.

La Selección de Portugal tiene también grandes estrellas como Bernardo Silva, del Manchester City, y Bruno Fernandes, del Manchester United. Así como Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos, todos del Paris Saint-Germain.

Portugal quedó el Grupo K junto con Colombia, Uzbekistán y Congo. Portugal debutará contra Congo el 17 de junio en Houston.

La lista completa de Portugal para la Copa del Mundo 2026

Arqueros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting Lisboa), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defensores: Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nélson Semedo (Fenerbahce), Matheus Nunes (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Mediocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincão (Sporting Lisboa).

Homenaje a Diogo Jota

Roberto Martínez señaló que Diogo Jota estará en la mente de todos cuando la selección nacional intente proclamarse campeón mundial por primera vez.

Jota, de 28 años y habitual en la convocatoria de Portugal, murió en un accidente automovilístico en España en julio pasado.

“La lista incluye 27 nombres más uno”, dijo Martínez. “Perder a Diogo Jota fue un momento inolvidable y muy duro. Pero, al día siguiente, todos asumimos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo y por el ejemplo que siempre representó en nuestra selección nacional. Su espíritu, su fortaleza, su ejemplo: Diogo Jota es ese más uno. Será el más uno para siempre.

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