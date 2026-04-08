En América van las cosas tan mal que ya buscan peces gordos en la portería y los nombres son impactantes

Al parecer, en el América quieren hacer una limpia total en el plantel. Después del tricampeonato, los dirigidos por André Jardine no han podido encontrar un buen accionar y eso ya puso a pensar a los directivos, quienes están en busca de futbolistas en todas las áreas, y la portería es una de ellas.

La lesión y baja de juego de Luis Ángel Malagón en los tres postes, sumado a que Rodolfo Cota no le pertenece al equipo y su edad es un impedimento, han llevado a que en el América ya le echen el ojo a un par de guardametas. Carlos Acevedo, del Santos, y Andrés Sánchez, del San Luis, son los dos arqueros que están en la órbita azulcrema.

Quien cada vez toma más fuerza y es uno de los favoritos de la directiva de Coapa es Carlos Acevedo. Desde hace varios campeonatos, el arquero de los Guerreros es del interés de varios clubes, pero llegar a Coapa sería uno de sus más grandes objetivos.

Llegamos las Águilas. Hoy es día de Champions Cup. 🏟️🦅 pic.twitter.com/9RdP7TkU4p — Club América (@ClubAmerica) April 7, 2026

Falta mucho para el regreso de Malagón al América

Toluca y Monterrey también están en búsqueda de porteros que ayuden, pero el originario de Torreón demostró desde hace varios torneos que su nivel es de Selección Nacional y, por lo mismo, se perfila para ser el tercer guardameta de Javier Aguirre para el Mundial de 2026.

Luis Ángel Malagón no podrá iniciar el próximo torneo, por lo que el América necesita buscar un portero de primer nivel. Rodolfo Cota termina contrato con los de Coapa y debe regresar al León.

La vuelta a las canchas para Malagón se pretende que sea a finales de 2026 o principios de 2027, pero durante ese periodo los de Coapa deben tener un arquero seguro, y Carlos Acevedo se perfila para ser la bomba del verano cuando acabe la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica.