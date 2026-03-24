Sevilla despide a Almeyda tras 32 juegos

El pelado, durante el partido del domingo en el que el Sevilla perdió.

SEVILLA destituyó al técnico argentino Matías Almeyda tras otro revés del club en La Liga española este fin de semana.

El club andaluz informó, después de la derrota 2-0 en casa ante Valencia el sábado, que Almeyda no seguirá al mando tras dirigir un total de 32 partidos oficiales.

“El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, rezó un comunicado del club.

Almeyda se marcha deja al club en el puesto 15 de la clasificación, a tres puntos de la zona de descenso tras 29 jornadas.

Sevilla apenas tiene una victoria en sus últimos ocho encuentros, el 1-0 en Getafe el mes pasado.

Se expresó muy crítico tras el tropiezo contra Valencia, resumiéndolo como “muy malo y el responsable soy yo”.

“Creo que en los dos últimos partidos se vio un equipo con poca lucha, algo que nos venía dando resultado como era el amor propio y la entrega y hay mucho miedo a equivocarse”, añadió en una rueda de prensa. “Con falta de claridad es difícil que las cosas salgan bien”.

El otrora técnico de River Plate, Chivas Guadalajara, AEK Atenas y San Jose Earthquakes asumió las riendas de Sevilla en junio pasado. Logró 10 victorias, siete empates y 15 derrotas.

Almeyda, de 52 años, cumplió el quinto partido de una suspensión por discutir con los árbitros en un partido de liga contra el Alavés en febrero.

El próximo partido de Sevilla será la visita al colista Oviedo el 5 de abril.