Karol G actuará en el show de medio tiempo de la NFL en Brasil, ¿Dónde y cuándo verla?

Karol G actuará en el show de medio tiempo de la NFL en Brasil

Karol G protagonizará el show de medio tiempo del próximo partido de la NFL en Brasil. El evento destaca por ser la primera emisión exclusiva de la liga de fútbol americano en transmitirse por YouTube.

“Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube, es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte”, expresó Karol G a través de un comunicado de la liga deportiva.

Agregó: “He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”.

Se sabe que la intérprete de ‘Ivonny Bonita’ fue elegida como figura estelar para celebrar “los Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, según se informó en el comunicado antes mencionado.

La colombiana no estará sola, pues se le unirá al espectáculo la artista brasileña Ana Castela, quien interpretará el himno nacional brasileño. Por su parte, el compositor y saxofonista estadounidense Kamasi Washington hará lo propio con el himno nacional de Estados Unidos.

Cantando o Hino Nacional no NFL São Paulo Game 2025... ANA CASTELA! 🇧🇷



🏈 Chiefs vs. Chargers

📅 Sexta-feira, 5 de setembro, 21h

🏟️ Arena Corinthians, São Paulo, Brasil pic.twitter.com/GnpD9G1kAd — NFL Brasil (@NFLBrasil) August 14, 2025

¿Cuándo y dónde ver el medio tiempo con Karol G?

El evento marca un hito en la unión del deporte, la música y las plataformas digitales. El partido tendrá lugar en el Corinthians Arena de São Paulo y se enfrentarán los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

“Esta transmisión es un momento histórico en nuestra asociación con la NFL, donde los mundos del fútbol americano, la música y los creadores colisionarán de manera poderosa”, declaró Angela Courtin, vicepresidenta de marketing de deportes y entretenimiento en YouTube.

El evento será el próximo 5 de septiembre del 2025 y corresponde a la semana inaugural de la próxima temporada de fútbol americano.

La transmisión exclusiva del NFL São Paulo 2025 por YouTube será completamente gratuita y estará disponible para todo el mundo. Iniciará con un programa previo al juego a las 17:00 horas (México), seguido por el partido y el medio tiempo.