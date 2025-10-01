Feid, el reconocido cantante colombiano conocido como Ferxxo, está organizando el “Caferxxo más grande del mundo” en la Ciudad de México. El evento ya ha sido llevado a ciudades como Madrid y Nueva York y es una fiesta con temática de coffee party pensada para conectar de manera más cercana con sus fans y compartir con ellos su música.

Aquí te contamos cuándo se realizará este esperado encuentro y cómo puedes registrarte para asistir.

Coffee Party de Feid en Plaza La México: Registro y fecha

El Coffee Party de Feid fue anunciado por el cantante de “Si Tú Supieras” en sus redes sociales. Además, aprovechó para aclarar la confusión del público, pues algunos fans creían que la fiesta sería desde el 1 de octubre.

En realidad, el encuentro tendrá lugar el día viernes 3 de octubre de 2025 en la Plaza de Toros La México.

El colombiano compartió que, para poder asistir al evento, las personas interesadas deben registrarse previamente en el sitio de la Plaza de Toros La México, donde se realizará el evento. Los cupos son limitados y luego de tu registro, debe llegarte un SMS de confirmación.

El enlace está disponible desde las 8 de la mañana de este martes 1 de octubre, aseguró Feid en sus historias de Instagram.

Fans reportan dificultades para registrarse para asistir a la Coffee Party de Feid

Debido a la gran cantidad de fans de Feid que buscan asistir a esta Coffee Party, a pocas horas de haber abierto el registro, el sitio web de la Plaza de Toros La México colapsó. Por ello, usuarios de redes sociales comentan su disgusto por la situación, pues de este modo les será imposible asistir al evento.

Frente a esta dificultad, te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales oficiales de Feid y de la Plaza de Toros La México, ya que es probable que en algunas horas brinden más información sobre el registro o habiliten otras opciones.

Los comentarios en Instagram fueron:

“El link no carga, arréglenlo, por favor”

“No funciona el link”

“Tampoco abre la página oficial de plaza toros”

Algunos seguidores de Feid, piden que, ante la demanda que tiene la Coffee Party, el evento sea transmitido por Twitch. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, no se ha dado a conocer si habrá posibilidad de disfrutar de la experiencia de forma digital.