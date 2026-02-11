El esperado regreso de Zayn Malik a México ya tiene fecha confirmada. El exintegrante de One Direction se presentará en varias ciudades, incluyendo la capital del país.

La noticia ha causado entusiasmo entre sus seguidores, pues podrán disfrutar en vivo de su nueva etapa musical con el nuevo álbum KONNAKOL, así como de los éxitos que lo han vuelto famoso como solista. Aquí te decimos el precio de los boletos, además de cuándo y cómo comprarlos.

Zayn Malik concierto CDMX: Precios, fechas y boletos

Si todo sale bien y Zayn no se “empacha”, como la última vez que visitó el país, se presentará en la Ciudad de México el 20 de junio de 2026, en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial The Konnakol Tour.

Los boletos están disponibles en preventa desde el 10 de febrero en el sitio web del cantante. Sin embargo, en México la preventa Banamex inicia el jueves 12 a las 2:00 pm, mientras que la venta general de boletos inicia el viernes 13 de febrero, a la misma hora.

Los precios oficiales varían según la zona del recinto, el rango va desde aproximadamente $843 pesos en las secciones más accesibles, hasta paquetes VIP que superan los $6 mil pesos, con beneficios como acceso preferencial, mercancía exclusiva y experiencias especiales para las fans.

Esta es una lista de los precios por zona del Estadio GNP Seguros para que lo tomes en cuenta y tomes una decisión informada:

Naranja: $843.00

Verde B: $2 mil 499.00

Café: $2 mil 579.00

General B: $3 mil 997.00

GNP: $4 mil 151.00

Azul: $4 mil 583.00

Azul: $5 mil 343.00

Amarilla: $6 mil 909.00

Rojo: $7 mil 102.00

Premium VIP: $8 mi 883.00

Otras fechas de Zayn Malik en México:

Además de la presentación en la CDMX, Zayn anunció dos conciertos adicionales en el país:

Guadalajara: El 14 de junio de 2026, en el Estadio Akron.

Monterrey: El 17 de junio de 2026, en el Estadio BBVA.

KONNAKOL de Zayn

La gira de Zayn de este 2026 complementa el lanzamiento de su nuevo álbum titulado KONNAKOL, el cual se estrenará el 17 de abril de 2026.

El disco será la columna vertebral de su tour, y se espera que gran parte del repertorio en los conciertos esté compuesto por temas inéditos de este material, además de clásicos como “Pillowtalk” y “Dusk Till Dawn”.

La semana pasada el intérprete británico anunció el estreno del videoclip de su sencillo “Die For Me”, que, hasta ahora, acumula 2.4 millones de reproducciones en YouTube.