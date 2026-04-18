Jesús Esteva Medina asiste a inauguración del teleférico de Uruapan en representación de Sheinbaum

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, acudió a la inauguración del teleférico de Uruapan, Michoacán, donde ratificó el compromiso del Gobierno de México de construir un país en el que “la infraestructura no sea un privilegio de unos cuantos, sino un derecho de todos”.

Señaló que el teleférico no es únicamente una solución de transporte eficiente y sustentable, sino también un acto de justicia para los usuarios que merecen infraestructura de calidad.

¡Llega el teleférico a Uruapan! 🤩



En representación de la Presidenta @Claudiashein, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, acompaña al gobernador @ARBedolla a la inauguración de este nuevo sistema de transporte público sustentable… pic.twitter.com/rZr4ouO7rq — SICT México (@SICTmx) April 18, 2026

“La puesta en marcha del Teleférico de Uruapan no es sólo la activación de un sistema de transporte, es el cambio en la calidad de vida para miles de familias. Es una obra que conecta puntos en territorio, pero sobre todo conecta vidas, acerca derechos y reduce distancias que durante años fueron sinónimo de desigualdad”, precisó el titular de la SICT.

Añadió que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, este medio de transporte representa la convicción de que la paz se construye con presencia de bienestar. Es por ello que “la justicia no se decreta, se materializa en obras que transforman la vida cotidiana de la gente”.

Jesús Esteva Medina señaló que el Teleférico de Uruapan es reflejo de “una transformación profunda”, que pone en el centro de la vida pública la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos, especialmente de quienes históricamente han sido olvidados.

En su oportunidad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que la idea de construir el teleférico surgió en agosto de 2021, cuando fue invitado por la Presidenta Claudia Sheinbaum —entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México— a inaugurar el Cablebús de Iztapalapa.

Señaló que la obra representó una inversión de 3 mil millones de pesos, sin deuda pública, cuenta con ocho kilómetros de longitud y beneficiará a la población reduciendo sus traslados a 27 minutos.

Dijo que será un impulso a la economía de Uruapan, porque regresará el turismo a este municipio.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, agradeció a las autoridades federales y estatales. Asimismo, reconoció que el sistema Cablebús beneficiará con tiempos menores de traslado a los ciudadanos del oriente y poniente.

En el evento, estuvieron presentes la embajadora de Austria en México, Elisabeth Kehrer; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, entre otras autoridades.

cehr