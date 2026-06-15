Batería de denuncias en Coahuila

Y fue el Partido Morena, que dirige a nivel nacional Ariadna Montiel, el que ya presentó formalmente impugnaciones para tratar de echar abajo los resultados de la elección en Coahuila, donde, es sabido, perdió contra el PRI 16-0. Ah, pero nos piden notar que los morenistas no abrirán el frente de los litigios con uno solo. Resulta que la dirigencia estatal presentó, primero, un juicio electoral para solicitar la anulación de la elección de las 16 dipu-taciones estatales por el caso de la denunciada compra de votos vía códigos QR, pero también por la participación de servidores públicos, uso de programas sociales, violencia política y hasta por rebase de tope de gastos de campaña. En segundo lugar, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, porque la compra y coacción del voto son delitos electorales graves. En tercer lugar, una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por rebase de topes de gasto de campaña de candidatos y candidatas del PRI. Y, finalmente, una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el origen de los recursos usados en la compra del sufragio. Y sólo les faltó decir, nos comentan, que más las que se vayan agregando en la semana.