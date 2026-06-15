Pasará el Mundial

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Es un enigma lo que vaya a pasar después del Mundial. No se trata sólo del destino en que terminen los diferentes conflictos que se han agudizado estos días, se viene también por delante la elección de las y los candidatos para el 2027.

En el camino se pueden cruzar estos dos escenarios. Los problemas que tiene enfrente la Presidenta, aunque no tenga interlocución directa con los demandantes, puede tener que ver con todos los pormenores que girarán en torno a las elecciones y lo que hagan los partidos.

Es claro que donde se encuentra el principal problema de Morena está en Morena. La Presidenta ha enfrentado el mayor número de problemas de carácter político de su administración con su propio partido, más que con la oposición.

Sin duda, Trump es el eje de muchos de nuestros problemas. Pero también se ha convertido en un acicate para obligadamente atender los muchos asuntos que están ante nosotros. Trump se ha convertido en nuestra gran paradoja. Por un lado, presiona y obliga a que el Gobierno se vea, a sí mismo, y vea también de manera directa a sus integrantes y a los de su partido.

Por otro lado, no deja de ser un elemento que constantemente nos coloca bajo circunstancias de presión que obligan a buscar salidas, las cuales en muchas ocasiones terminan por ser más demagógicas que estructurales.

Lo que viene después del Mundial puede ser de alto riesgo. La CNTE ya conoce el camino y además le ha ido tomando a las autoridades el ritmo. Seamos de nuevo reiterativos, el gobierno fue quien de alguna manera colocó el actual escenario en el centro.

Las múltiples promesas que hizo en campaña han terminado por revertirse, como era de esperarse. El problema es que ahora está dispuesta a ofrecer lo que sea con tal de poder hacer a un lado su responsabilidad primera, aquella que hizo en campaña.

Es definitivo que el gobierno no tiene cómo cumplir mucho de lo que ofreció. Lo inquietante es que estando en un proceso de negociación como el que está, no hay manera de que pueda ofrecer algo que pudiera satisfacer a la terriblemente demanda de la CNTE. Da la impresión de que ya vieron la sangre y que van tras ello.

Nos hemos acostumbrado lamentablemente a que se extiendan las protestas, a pesar de las presumibles diferencias al interior de la Coordinadora. Lo cierto es que como están las cosas la radicalización empieza a convertirse en un elemento rentable.

Diversos grupos que han luchado a lo largo de muchos años por diferentes reclamos, los cuales no han sido atendidos, empiezan a encontrar en las demandas de la CNTE la posibilidad de canalizarlos.

Lo que ha venido pasando en la caseta de la carretera México-Cuernavaca con los normalistas de Ayotzinapa ha radicalizado su posición. El gobierno en sus afanes de no ejercer sus responsabilidades con tal de no confrontar a los manifestantes, se ha metido en un laberinto en donde las violaciones a las leyes las ha dejado a un lado, a diferencia de lo que sucede con otros grupos que se manifiestan por las razones que se quiera.

Tarde que temprano llegará el tiempo en que el Mundial será historia y la buena cara que queremos tener será parte de nuestro pasado. Los problemas que se nos vendrán encima serán cómo resolver un presente que visto desde ahora se ve profundamente confuso. El Gobierno podrá resolver o administrar los problemas, pero tarde que temprano le van a aparecer en la mesa.

En cuanto pase el Mundial, el cual sólo tendrá 15 partidos en México, las cosas entrarán en otra dinámica. Bajo las actuales circunstancias la Presidenta tendrá que tomar decisiones, algunas de las cuales inevitablemente provocarán confrontaciones internas.

RESQUICIOS.

La Presidenta dijo que una razón más por la cual no fue a la inauguración es porque no quería estar con los de arriba, los mismos con los que estuvo saludando y departiendo la noche previa a la inauguración; ronda y ronda el fantasma del abucheo.