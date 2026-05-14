Marina asegura 13 paquetes y un bulto con presunta cocaína frente a costas de Oaxaca

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto con presunta cocaína localizados en aguas del Pacífico mexicano, frente a las costas de Oaxaca, como parte de las labores permanentes de vigilancia marítima que realizan fuerzas federales para combatir el tráfico de drogas.

De acuerdo con información difundida por autoridades, el hallazgo ocurrió a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, donde personal naval detectó diversos objetos flotando durante recorridos de patrullaje y vigilancia en alta mar.

Tras identificar los paquetes sospechosos, los elementos procedieron a recuperarlos para su posterior análisis y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Como parte de las acciones para combatir el trasiego de droga por rutas marítimas, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 13 paquetes y un bulto con cocaína a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, Oaxaca.



Este evento se suma a las… pic.twitter.com/r3gcJm7vYe — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 14, 2026

Los objetos asegurados fueron trasladados a instalaciones oficiales en Huatulco, donde quedaron bajo resguardo para iniciar las investigaciones ministeriales correspondientes y determinar el peso exacto del cargamento, así como confirmar oficialmente el tipo de sustancia contenida en los paquetes.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas detenidas relacionadas con este aseguramiento.

El hallazgo ocurre en medio de una serie de operativos recientes en las costas del Pacífico sur mexicano, particularmente en Oaxaca, una entidad que se ha mantenido bajo vigilancia debido a rutas marítimas empleadas por grupos criminales para el traslado de droga.

A inicios de mayo, fuerzas federales informaron sobre otro importante decomiso frente a costas oaxaqueñas, donde fueron localizados 78 bultos que contenían más de dos mil paquetes con presunta cocaína, equivalentes a más de dos toneladas del narcótico. Ese operativo se realizó en el área del Golfo de Tehuantepec y representó uno de los aseguramientos marítimos más relevantes registrados recientemente.

Las autoridades federales han señalado que las organizaciones criminales suelen utilizar diversas modalidades para mover cargamentos ilícitos por mar. Entre ellas se encuentra el abandono temporal de paquetes en el océano para que posteriormente sean recuperados por otras embarcaciones, una práctica que busca dificultar la identificación de las rutas y de los responsables.

El Gabinete de Seguridad ha señalado que los operativos marítimos forman parte de una estrategia permanente para contener el tráfico de drogas mediante corredores utilizados por grupos criminales que conectan distintas zonas de Centro y Sudamérica con territorio mexicano.

Hasta ahora, la Fiscalía y autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar el origen y destino del cargamento localizado frente a las costas de Oaxaca.

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MSL