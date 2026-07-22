Indagan origen de parásito que causa “diarrea explosiva”

La Secretaría de Salud (Ssa) negó que México atraviese por un brote de cyclospora, un parásito intestinal que provoca una enfermedad estomacal severa y ha alcanzado niveles récord en Estados Unidos, a pesar de lo cual el Gobierno federal ya emprendió una investigación por su cuenta para dar con el origen del problema, en colaboración con autoridades estadounidenses.

En conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kershenobich, expuso que sólo se han identificado tres casos de cyclosporiasis en el país y la cifra no representa ningún riesgo, porque se mantiene dentro de los indicadores habituales.

“En México ha habido tres casos de cyclospora nada más. Y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de cyclospora, por lo tanto”, sostuvo.

Afirmó que los tres pacientes se encuentran en etapa de recuperación, sin mayores complicaciones, porque la enfermedad sólo consiste en un episodio diarreico severo que hasta ahora sí responde al tratamiento indicado. Además, recordó que en los casos de Estados Unidos no se han registrado muertes.

EN MÉXICO ha habido tres casos de cyclospora nada más. Y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemosun brote de cyclospora, por lo tanto DAVID KERSHENOBICH Secretario de Salud



“El estatus de los pacientes es adecuado, se recupera. Este es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad, tiene la inconveniencia del episodio diarreico severo. Responde muy bien a tratamiento con una medicina que se llama trimetoprim, conocida más como bactrim. Incluso, en los casos que ha habido en EU no ha fallecido nadie por la cyclospora; en los mil 500, un poco más de mil 500 casos, no han fallecido”, dijo.

Luego de que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de EU descartara que el brote tuvo origen en una empaquetadora de lechuga en Guanajuato, el secretario comentó que un equipo mexicano ya se trasladó por su cuenta al punto para realizar su propia investigación y recolectar evidencia.

“En un principio hemos trabajado conjuntamente: la Dirección de Epidemiología, Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, con la FDA. Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó, de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento.

“Sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato, y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación, en conjunto con el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de EU. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene. Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera”, reiteró.

En el aviso preventivo más reciente por el brote en EU, la Ssa recomendó un lavado frecuente de manos con agua y jabón y el uso de gel antibacterial; también se sugirió evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, particularmente las ensaladas y productos frescos, así como evitar comer en la calle. El parásito puede permanecer en el ambiente durante una o dos semanas y el contagio ocurre al consumir alimentos o agua contaminados.