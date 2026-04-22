Türk ratifica informe sobre desapariciones en México

VOLKER TÜRK, Alto Comisionado de la ONU, al término de su reunión en el Senado, ayer.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ratificó el informe sobre desapariciones forzadas presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), y reconoció que hay porciones del territorio nacional controladas por el crimen organizado, al reunirse este martes con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

En el encuentro, que tuvo una duración de una hora y que el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, calificó como “franco y plural”, prevalecieron posturas encontradas: mientras Morena rechazó que el Estado mexicano sea cómplice de desapariciones forzadas, la oposición respaldó el diagnóstico del organismo internacional y advirtió sobre una crisis de gran magnitud.

El eje del debate fue el concepto de “aquiescencia” que el informe atribuye al Estado mexicano en materia de desaparición forzada. Mier Velazco rechazó esa interpretación.

“Por parte del Gobierno mexicano no existe aquiescencia, porque ni se permite, ni se promueve, ni se tolera”, señaló; sin embargo, reconoció que “eso obedece a un problema estructural que tiene años” y que la falta histórica de políticas de reconocimiento pudo propiciar esa lectura.

El senador de Morena sostuvo que Türk fue “receptivo” a los planteamientos de la mayoría legislativa y que el propio funcionario aclaró que el informe responde a “una opinión técnica del comité”. Precisó que no se solicitó formalmente modificar el documento, pero que la delegación oficialista entregó información sobre reformas y mecanismos de atención que, según el senador de Morena, “le llamó la atención” al comisionado.

EL TIP: COMO PARTE de su visita a México, el Alto Comisionado se reunió con víctimas de diversas violencias y familiares de personas desaparecidas.

Frente a los cuestionamientos del oficialismo, el Alto Comisionado no dio marcha atrás. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el funcionario “no reculó ni un milímetro respecto del informe” y que “bajo ninguna circunstancia aceptó que hubiera errores” en el documento, elaborado por “un grupo de expertos independientes”. Además, señaló que Türk hizo “un llamado muy claro a la apertura” para atender el problema con seriedad.

El legislador albiazul describió una “crisis brutal” y citó cifras del propio reporte: en México “desaparecen 34 personas todos los días”. “El primer paso para resolver un problema es reconocerlo”, advirtió, y acusó que “en Morena niegan el problema”.

Desde el PRI, Pablo Angulo entregó al funcionario de la ONU una carta en la que expuso “la enorme crisis de desapariciones que vive nuestro país, con más de 133 mil personas” no localizadas, y acusó omisión gubernamental. “No podemos ser omisos ante el dolor de miles de personas”, afirmó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, explicó que el bloque de Morena “hizo algunas precisiones de carácter conceptual” con las que, dijeron, no estaban de acuerdo en el informe.

También destacó que Türk se limitó a escuchar e hizo la observación de que “es un error pensar en sexenios cuando lo que tenemos es un problema mayúsculo y de gran calado que trasciende, por supuesto, administraciones”. Los senadores coincidieron en valorar el formato plural del encuentro.