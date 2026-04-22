Temporada 2026 amenaza con fuerza: hasta cinco huracanes mayores en el Pacífico

México enfrentará una temporada de lluvias y ciclones tropicales con actividad elevada en 2026, con un pronóstico de entre 18 y 21 sistemas en el Pacífico —hasta cinco huracanes mayores— y de 11 a 15 en el Atlántico, donde uno o dos podrían alcanzar gran intensidad, informaron autoridades federales durante la Reunión Nacional de Protección Civil.

Desde Boca del Río, Veracruz, más de mil 200 integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) participaron en talleres especializados y mesas de coordinación para fortalecer la respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos. El encuentro reunió a representantes de las 32 entidades, así como a dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Durante la inauguración, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, delineó los ejes que guiarán la estrategia del país. “Se emiten avisos geográficamente precisos para salvaguardar la vida de la ciudadanía”, afirmó al destacar el monitoreo permanente en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional y organismos internacionales.

TE RECOMENDAMOS: México y ONU SRE reafirma apertura internacional en derechos humanos tras reunión con ONU

¡Atención a la información oficial!



En el marco de la Reunión Nacional Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, @conagua_clima presentó el pronóstico para el océano Pacífico y Atlántico. Los detalles en la imagen: ⬇️ pic.twitter.com/HF7XpkNqsC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 23, 2026

La funcionaria subrayó que la mitigación de riesgos incluye acciones concretas en territorio. Señaló que la limpieza de ríos, la estabilización de laderas y la capacitación comunitaria forman parte de un esquema preventivo que prioriza zonas vulnerables. También enfatizó que la adaptación al cambio climático ya forma parte de una política de Estado enfocada en la recuperación de ecosistemas y la gestión del agua.

En el plano técnico, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, advirtió que el comportamiento climático estará influido por el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur. Detalló que existe una probabilidad del 61 por ciento de transición hacia condiciones de El Niño entre mayo y julio, con posible fortalecimiento en el pico de la temporada, de agosto a octubre.

Las cifras históricas refuerzan la alerta: desde 1964, México ha registrado el impacto de 174 ciclones provenientes del Pacífico y 120 desde el Atlántico, lo que representa un promedio anual de tres y dos sistemas, respectivamente. Frente a ese escenario, Velázquez Alzúa advirtió que la información científica exige una respuesta coordinada para proteger a la población y su patrimonio.

En representación del gobierno de Veracruz, la secretaria de Protección Civil estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, destacó que la sede del encuentro permite “capacitarnos, organizarnos y compartir las mejores prácticas de todo el país”. Recordó además la reciente emergencia por lluvias en la entidad, donde se desplegó el mayor puente aéreo en su historia para evacuar comunidades y distribuir ayuda humanitaria.

El programa de la reunión contempla sesiones técnicas dirigidas a personal operativo en todo el país, con el objetivo de homologar protocolos y mejorar la capacidad de respuesta en campo. Las autoridades coincidieron en que la prevención, la coordinación institucional y la preparación comunitaria marcarán la diferencia ante una temporada que podría superar los promedios históricos.

Marina refuerza estrategia ante ciclones 2026 con despliegue preventivo y coordinación nacional

La Secretaría de Marina (Semar) colocó en el centro de su estrategia operativa el Plan Marina como eje de respuesta ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, al participar en la Reunión Nacional de Protección Civil realizada en Boca del Río, Veracruz, con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante su intervención, el Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Naval subrayó que “el Plan Marina constituye un instrumento fundamental para el auxilio a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre”. También precisó que su ejecución se articula con el Sistema Nacional de Protección Civil a través de cuatro etapas: preparación, prevención, auxilio y recuperación.

El funcionario destacó que la capacidad de reacción depende del entrenamiento constante del personal y de la integración de brigadas especializadas. “Se cuenta con Brigadas de Respuesta a Emergencias, así como con medios y equipo especializado para la atención oportuna de contingencias”, expuso.

La SEMAR detalló que mantiene disponibles vehículos, ambulancias, cocinas móviles, plantas potabilizadoras y equipo logístico, lo que permite atender emergencias en distintos puntos del país. Esta infraestructura busca reducir tiempos de respuesta y ampliar la cobertura en zonas vulnerables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL