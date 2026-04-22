SRE reafirma apertura internacional en derechos humanos tras reunión con ONU

El canciller Roberto Velasco sostuvo un encuentro con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, donde reiteró la disposición del Estado mexicano para mantener cooperación constante en la materia. Desde la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el funcionario colocó el diálogo internacional como eje de la política exterior en derechos fundamentales.

Durante la reunión, el titular de la SRE afirmó que “México ha tenido y seguirá teniendo un diálogo permanente con todas las instancias del sistema regional e internacional de derechos humanos”, al destacar la interlocución activa con organismos multilaterales.

Velasco Álvares también presentó avances y acciones impulsadas por el Gobierno de México para fortalecer garantías en el país. Señaló que la nación mantiene una de las posturas más abiertas a la cooperación internacional en este ámbito, con mecanismos de seguimiento y colaboración institucional.

Esta mañana en la @SRE_mx, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) recibió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk (@volker_turk), a quien reiteró que México ha tenido y seguirá teniendo un diálogo permanente con todas las instancias del… pic.twitter.com/zPbkRNwGKo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 23, 2026

Al cierre del encuentro, ambas partes acordaron profundizar la coordinación y ampliar los trabajos conjuntos. El intercambio, descrito como directo, dejó como resultado el compromiso de reforzar estrategias compartidas en favor de la protección de los derechos humanos.

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MSL