Harfuch niega participación de agentes de EU en operativos federales

La presencia de presuntos elementos estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua quedó descartada por autoridades federales, quienes negaron cualquier participación directa de agentes extranjeros en acciones del gabinete de seguridad. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que la cooperación con Estados Unidos se limita al intercambio de información dentro de canales institucionales.

“Tenemos un intercambio permanente de información con todas las agencias de Estados Unidos. Lo que sí le puedo asegurar es que nunca hay agentes operando en campo con nosotros”, sostuvo el funcionario ante cuestionamientos sobre la presunta participación de personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) en México.

El funcionario fue enfático al señalar que la presencia de agentes extranjeros en operativos en territorio nacional implicaría una violación a la ley, por lo que descartó esa posibilidad. Explicó que, en caso de que algo así ocurriera, instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional lo habrían informado de inmediato dentro de los mecanismos de coordinación del gabinete de seguridad.

Omar García Harfuch explicó que, en el caso de Chihuahua, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) acudió únicamente a una petición de apoyo para seguridad periférica, como ocurre de manera cotidiana en operativos. Aclaró que esa participación es distinta a formar parte de la planeación o ejecución central de las acciones.

El titular de Seguridad también señaló que SEDENA no reportó presencia de agentes extranjeros durante el operativo, lo que refuerza la versión del fiscal de Chihuahua sobre que no hubo intervención directa de personal estadounidense en territorio nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL