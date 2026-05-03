Durazo asegura que la oposición ‘morderá el polvo’ en las elecciones de 2027

El presidente del Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Durazo Montaño, afirmó que la oposición volverá a ser derrotada en las elecciones de 2027, tal como, dijo, ocurrió en 2018, 2021 y 2024, pidió a sus opositores no hacerse ilusiones pues “morderán polvo.”

Tras un breve receso en el VIII Congreso Nacional Extraordinario; en el que se designó a Ariadna Montiel Reyes como nueva dirigente del partido, el también gobernador de Sonora lanzó un mensaje de confianza en la fortaleza del movimiento.

“La oposición en 2027, al igual que en 2018, 2021 y 2024, va a morder el polvo nuevamente”, expresó Durazo Montaño a los miembros de Morena durante su participación durante el Congreso.

En referencia a las recientes acusaciones de Estados Unidos contra personajes como Rubén Rocha Moya por presunto narcotráfico, Durazo subrayó que, pese a los señalamientos públicos que han rodeado a algunos integrantes del partido, la militancia mantiene firme su compromiso político.

“La dignidad de las y los militantes de Morena no está a prueba de ningún señalamiento público interno o externo. Hoy nos reorganizamos con la convicción de que en 2027 vamos a mantenernos como la primera fuerza política de México”, sostuvo.

Así se vive el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena.



Mucha convicción, debate y unidad para seguir construyendo el futuro.#UnidadPorLaTransformación pic.twitter.com/CqXsZsHpEM — Morena (@PartidoMorenaMx) May 3, 2026

Congreso Nacional Extraordinario de Morena

Este domingo 3 de mayo se llevó a cabo el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, con la finalidad de definir la nueva dirigencia del partido; esto luego de que Luisa María Alcalde Luján aceptara la invitación de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para sumarse al gobierno.

Alfonso Durazo Montaño dirigió un discurso de unión hacia los miembros de Morena, en el que pidió dejar de lado sus intereses personales para trabajar en unidad, con institucionalidad y con sentido de equipo.

“No demos gusto a los conservados que ha intentado e intentarán todo para confrontarnos, para denigrarnos, para dividirnos. No nos metamos en la política pequeña, aquella de la intriga” dijo Durazo Montaño a los miembros de Morena.

Durante su participación, el gobernador de Sonora señaló que el movimiento de transformación debe mantenerse unido como estrategia, pues, dijo, se están enfrentando a señalamientos internos y externos que buscan desestabilizar al partido.

Durazo dijo que se requiere reforzar la institucionalidad del partido, y que no hay espacio dentro de Morena para quienes “buscan debilitarnos denostando a nuestro movimiento y a quienes lo integramos.”

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