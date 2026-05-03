Morena no aceptará candidatos vinculados a corrupción, siempre se actuará con ‘justicia y honestidad’: Ariadna Montiel

Ariadna Montiel Reyes, quien este domingo asumió como dirigente nacional de Morena, aseguró que, bajo su liderazgo, se garantizará que esta fuerza política erradicará la corrupción y actuará bajo los principios de “justicia y honestidad”.

No obstante, en referencia a los señalamientos por presuntas actividades delictivas contra militantes del partido, rechazó la “hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos”.

En su primer discurso como líder del partido, en su VIII Consejo Nacional Extraordinario, Montiel Reyes aseguró que se garantizará erradicar la corrupción al interior de Morena, de forma que se negarán los puestos de elección popular a quienes hayan cometido actos de este tipo, pese a que se encuentren bien ubicados en las encuestas.

🔴Ante los señalamientos de EU contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, Ariadna Montiel dice rechazar “la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera”.



Aun así, la nueva dirigente nacional de Morena manifestó… pic.twitter.com/ja5YCdhooY — Azucena Uresti (@azucenau) May 3, 2026

“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos. La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones”, dijo la nueva dirigente nacional de Morena.

En el mismo sentido, se refirió a los señalamientos de Estados Unidos por presunto narcotráfico contra funcionarios públicos, algunos de Morena, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

Sin mencionarlos directamente, Montiel Reyes dijo que, ante estos “recientes acontecimientos”, su postura es que siempre se estará del lado de “la justicia y la honestidad”, si bien condenó que estos hechos han sido utilizados por algunos sectores para “abrir la puerta a la injerencia extranjera”.

🔴Ariadna Montiel rechaza corrupción hacia 2027



“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos”, dice la nueva dirigente nacional de Morena. pic.twitter.com/rDDDgj8VCy — Azucena Uresti (@azucenau) May 3, 2026

“Debido a los recientes acontecimientos, manifestamos que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos, para abrir la puerta a la injerencia extranjera. A la patria se le defiende, se le sirve y se le ama”, manifestó la nueva dirigente morenista.

En este sentido, Ariadna Montiel aseguró que, bajo su liderazgo, Morena se conducirá con los mismos valores que ha defendido la presidenta sobre soberanía nacional: “apoyamos los principios con los que se rige la actuación internacional de nuestra presidenta: cooperación, sí; subordinación, no; injerencismo, jamás”, expresó.

En suma, Montiel Reyes aseguró que el compromiso de Morena es el de “desterrar de manera definitiva” cualquier práctica que “traicione los principios de nuestro movimiento”.

“Nos corresponde ejercer con humildad, con honestidad y firmeza el poder, desterrando de manera definitiva el nepotismo, el racismo, el clasismo y el machismo, y cualquier práctica que traicione los principios de nuestro movimiento”, expresó Ariadna Montiel.

La exsecretaria del Bienestar asumió este domingo como dirigente nacional de Morena, en reemplazo de Luisa María Alcalde Luján, quien dejó el puesto para integrarse al Ejecutivo federal como Consejera Jurídica.

“Asumo este cargo para hacer realidad el hermoso ideal que nos guía: por el bien de todos, primero los pobres”, expresó Ariadna Montiel.

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