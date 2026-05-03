Ricardo Monreal niega bloqueo de cuentas por la UIF: ‘me conduzco con legalidad’, afirma

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, negó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya bloqueado alguna cuenta bancaria a su nombre.

A través de la red social X, el diputado desmintió los señalamientos y aseguró que no tiene cuentas en el banco HSBC, luego de que el vocero del PRI, Mario Di Constanzo, afirmara que dicha institución canceló cuentas a su nombre.

“... en los últimos tres días surgió en redes sociales información sobre un supuesto bloqueo de la UIF a una cuenta de HSBC a mi nombre. Al respecto y por tratarse de un asunto delicado, debo ser categórico: es totalmente FALSO. No tengo cuentas en ese banco y nunca he tenido bloqueo bancario alguno”, escribió.

Monreal Ávila apuntó que, a lo largo de su trayectoria como servidor público, ha enfrentado señalamientos sin sustento que, en otras ocasiones, ha preferido no aclarar; sin embargo, dijo, ahora consideró necesario aclarar el tema “por tratarse de un asunto delicado”.

“Me conduzco con legalidad y actúo con honestidad en todas mis funciones. La calumnia y la mentira no pueden permitirse ni querer convertirlas en éxito electorero” Ricardo Monreal Ávila, diputado federal de Morena



El pasado 1 de mayo, Di Constanzo señaló que HSBC habría cancelado “las cuentas” de Ricardo Monreal, supuestamente a petición de Estados Unidos. Según el vocero del PRI, autoridades de ese país han solicitado a bancos información “sobre movimientos financieros” de militantes de Morena.

Este 3 de mayo, el también economista sostuvo que la UIF no ha congelado las cuentas del diputado federal porque, al ser un organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es “parte del gobierno corrupto de Morena” .

Asimismo, insistió en que HSBC sí canceló una cuenta a nombre de Ricardo Monreal, lo que, dijo, es “una práctica común en los bancos cuando no quieren clientes riesgosos o bien cuando hay requerimientos del exterior sobre sus movimientos financieros”.

“... usted es un cliente denominado como ‘políticamente expuesto’ porque así lo definen las normas y tienen que ‘ser muy cuidadosos y transparentes’ No confunda y no tergiverse, esa es una técnica que Morena usualmente hace, les gusta hacerse las víctimas y son los verdugos", escribió.

🔴 AL MINUTO : RESPUESTA A MONREAL : Dip @RicardoMonrealA , NO quiera confundir la gimnasia con la magnesia , la UIF no le ha bloqueado cuentas porque es parte del gobierno corrupto de Morena . Pero lo que SÍ es cierto es que el banco que usted menciona SI le CANCELÓ cuenta,… — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) May 3, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr