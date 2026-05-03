Ricardo Monreal niega bloqueo de cuentas por la UIF: ‘me conduzco con legalidad’, afirma

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, negó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya bloqueado alguna cuenta bancaria a su nombre.
A través de la red social X, el diputado desmintió los señalamientos y aseguró que no tiene cuentas en el banco HSBC, luego de que el vocero del PRI, Mario Di Constanzo, afirmara que dicha institución canceló cuentas a su nombre.
“... en los últimos tres días surgió en redes sociales información sobre un supuesto bloqueo de la UIF a una cuenta de HSBC a mi nombre. Al respecto y por tratarse de un asunto delicado, debo ser categórico: es totalmente FALSO. No tengo cuentas en ese banco y nunca he tenido bloqueo bancario alguno”, escribió.
Resultados del Progol 2331: checa la quiniela ganadora
Monreal Ávila apuntó que, a lo largo de su trayectoria como servidor público, ha enfrentado señalamientos sin sustento que, en otras ocasiones, ha preferido no aclarar; sin embargo, dijo, ahora consideró necesario aclarar el tema “por tratarse de un asunto delicado”.
“Me conduzco con legalidad y actúo con honestidad en todas mis funciones. La calumnia y la mentira no pueden permitirse ni querer convertirlas en éxito electorero”Ricardo Monreal Ávila, diputado federal de Morena
El pasado 1 de mayo, Di Constanzo señaló que HSBC habría cancelado “las cuentas” de Ricardo Monreal, supuestamente a petición de Estados Unidos. Según el vocero del PRI, autoridades de ese país han solicitado a bancos información “sobre movimientos financieros” de militantes de Morena.
Este 3 de mayo, el también economista sostuvo que la UIF no ha congelado las cuentas del diputado federal porque, al ser un organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es “parte del gobierno corrupto de Morena”.
Asimismo, insistió en que HSBC sí canceló una cuenta a nombre de Ricardo Monreal, lo que, dijo, es “una práctica común en los bancos cuando no quieren clientes riesgosos o bien cuando hay requerimientos del exterior sobre sus movimientos financieros”.
“... usted es un cliente denominado como ‘políticamente expuesto’ porque así lo definen las normas y tienen que ‘ser muy cuidadosos y transparentes’ No confunda y no tergiverse, esa es una técnica que Morena usualmente hace, les gusta hacerse las víctimas y son los verdugos", escribió.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr