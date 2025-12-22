Registro de celulares 2026: Expertos señalan posibles riesgos

Los usuaros de telefonías móviles deberán registrar su número de celular de manera obligatoria a partir de enero de 2026, y esto podría tener posiles riesgos de acuerdo con los expertos.

La Comisión Reguladora de telecomunicaciones (CRT) informó que a partir del 9 de enero todas las líneas de telefonía móvil del país deberán ser vincularas a una persona física o moral.

Esta medida fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la CTR, ya que se pretende mejorar las prácticas que se realizan mediante estas y poder restablecer la confianza de los usuarios con la telefonía celular.

Expertos señalan posibles riesgos del registro de celulares oblgatorio

El coordinador de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETYS Universidad Campus Mexicali, Armando Reyna Ballesteros, señaló que esta medida es uno de los cambios regulatorios más relevantes en el área de telecomunicaciones.

De acuerdo con el dictamen aprobado por la CTR el 8 de diciembre, todas las líneas telefónicas de México deberán quedar registradas antes del 30 de junio del 2026, por lo que aquellas que incumplan esta regulación quedarán deshabilitadas casi en su totalidad.

Esta nueva regulación señala que las operadoras de las telefonías móviles serán las encargadas de comunicar a sus usuarios la manera en la que pueden vincular sus celulares con sus datos personales, así como los requisitos para realizar el proceso.

De acuerdo con Armando Reyna, las empresas concesionarias deberán habilitar una Plataforma de Consulta y Gestión de Líneas Telefónicas Móviles, así como realizar pruebas de vida presenciales y remotas para validar la identidad de los titulares.

Para realizar el registro de un número celular en el 2026 se requieren datos de la persona moral o física titular de la línea como nombre o razón social, CURP o RFC, número telefónico asociado, y una identificación oficial.

Debido a esto, Reynosa Ballesteros señala que las operadoras de telefonía móvil tienen una responsabilidad adicional en materia de tratamiento y protección de datos personales de los millones de usuarios.

Asimismo, el coordinador precisó que dichas compañías no deben almacenar datos biométricos, fotografías ni copias de identificaciones oficiales, pues los datos solicitados no pueden utilizarse con fines distintos.

Estas medidas serán tomadas con la finalidad de reducir delitos como extorsión telefónica, fraude vía mensajes SMS, suplantación de identidad, secuestro virtual y phishing, que ocurre cuando las personas afirman ser trabajadores de empresas como bancos.

