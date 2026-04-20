Operativo en Chihuahua donde murieron agentes de EU no fue informado al Gabinete de Seguridad: CSP

Tras la muerte de dos agentes adscritos a la Embajada de Estados Unidos y de mandos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua en un accidente ocurrido el domingo en la Sierra Tarahumara, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no tenía conocimiento de la participación de personal estadounidense en el operativo y anunció una revisión a fondo por posibles irregularidades legales.

Al ser cuestionada sobre los hechos en los que también fallecieron el jefe policial Pedro Oseguera y su subordinado Genaro Méndez Montes, cuando presuntamente regresaban de la clausura de un laboratorio de drogas sintéticas presuntamente ligado al cártel de Sinaloa, Claudia Sheinbaum refirió:

“No estábamos enterados. Fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua”, respondió Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum expresó condolencias por las víctimas y subrayó que ya existe contacto con autoridades estadounidenses. “Lamentamos el fallecimiento porque, independientemente de cualquier situación, está lo humano, y tienen toda la solidaridad y el apoyo del gobierno de México. Estamos en contacto con la embajada de los Estados Unidos”, dijo Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum marcó distancia sobre la colaboración operativa en territorio nacional. “No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en México”, sostuvo. Añadió que su administración solicitará información tanto al gobierno estatal como al estadounidense para determinar “si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional”.

Claudia Sheinbaum reiteró que la cooperación bilateral en seguridad tiene límites claros. “Hay colaboración y coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra ni en aire”, enfatizó. Explicó que el intercambio se da principalmente en materia de inteligencia y bajo protocolos establecidos, siempre con respeto a la soberanía nacional.

Asimismo, puntualizó que la relación en estos temas corresponde al ámbito federal. “Ellos tienen que tener autorización de la federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente. Así lo establece la Constitución”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Sobre la interlocución diplomática, indicó que el embajador estadounidense Ronald Johnson ya está en contacto con el gabinete de seguridad y que, de ser necesario, se le solicitarán explicaciones formales. “Vamos a averiguar exactamente cuáles fueron las condiciones y vamos a informar a la sociedad, porque esto tiene que conocerse”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR