Embajador de Estados Unidos lamenta muerte de funcionarios tras accidente en Chihuahua

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su pesar por la muerte de cuatro funcionarios tras un accidente ocurrido este domingo en Chihuahua, entre ellos dos integrantes del personal diplomático estadounidense y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

A través de un mensaje en redes sociales, el diplomático lamentó la pérdida y reconoció el trabajo de quienes fallecieron en el cumplimiento de sus funciones. Señaló que su labor estuvo enfocada en enfrentar retos en materia de seguridad, al tiempo que envió condolencias a familiares y allegados.

Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos Ronald Johnson



Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

Entre las personas fallecidas se encuentra Pedro Román Oseguera Cervantes, coordinador general de la AEI de Chihuahua. De acuerdo con la información oficial, el accidente ocurrió cuando los funcionarios regresaban de un operativo relacionado con la destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

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En su pronunciamiento, el embajador subrayó que este tipo de hechos reflejan los riesgos que enfrentan tanto autoridades mexicanas como estadounidenses en tareas de seguridad. Asimismo, indicó que la tragedia refuerza el compromiso conjunto entre ambos países para continuar trabajando en la protección de la población.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas. En su mensaje, destacó la trayectoria de Oseguera Cervantes y su contribución a la seguridad en el estado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del percance, sin embargo, continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

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LMCT