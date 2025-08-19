Niegan amparo a Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó este martes un amparo al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, con el cual pretendía que prescribiera el delito de lavado de dinero en el juicio penal en su contra por el caso Agronitrogenados.

De acuerdo con las listas judiciales, los magistrados del Tribunal confirmaron la sentencia emitida por un juez de Distrito que rechazó conceder dicho recurso legal, tras señalar que la impugnación se debe llevar a cabo en el juicio, y no a través de un amparo.

“Hechos que, debe destacarse, no son materia de análisis en este recurso, por lo que no se afirma su existencia, en tanto que forman parte de lo que será materia de debate en la audiencia de juicio”, argumentó en su proyecto el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, respaldado por unanimidad de votos.

Emilio Lozoya tiene una orden de aprehensión por caso Agronitrogenados. ı Foto: Especial.

Lozoya tiene vigente una orden de aprehensión

Lozoya Austin tiene vigente una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), fincados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Agronitrogenados.

La FGR libró en 2019 la orden de aprehensión contra el extitular de Pemex, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la adquisición irregular de un inmueble, así como transferencias bancarias por 3 millones 400 mil dólares en el periodo del 12 de junio al 28 de noviembre de 2012.

Los recursos fueron identificados como presuntos sobornos que recibió Emilio Lozoya para la adquisición de la planta de Agronitrogenados en Veracruz, a un precio cinco veces más alto al que estaba valuada.

Emilio Lozoya sigue su proceso en prisión domiciliaria desde el 20 de febrero de 2024, cuando abandonó el Reclusorio Norte luego de que un Tribunal Colegiado dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El exfuncionario durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto fue detenido el 12 de febrero del 2020 en Málaga, España, acusado en México por la venta de la planta de Agronitrogenados y el caso Odebrecht.

