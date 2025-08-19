Descarta Fitch impactos en deuda soberana por apoyo a Pemex

El nuevo apoyo financiero del gobierno a la petrolera estatal Pemex “es neutral” para la solvencia soberana de México, aseguró Fitch Ratings.

“Este apoyo pone de relieve las presiones ya incorporadas en la calificación ‘BBB-’/Estable del soberano”, señaló la agencia calificadora en un documento publicado este martes.

Explicó que a principios de este mes, un nuevo fideicomiso llamado Eagle Funding emitió12 mil millones de dólares en bonos precapitalizados (P-caps). El fideicomiso utilizará los fondos para comprar bonos del Tesoro estadounidense, que prestará a Pemex como garantía para préstamos repo para refinanciar deuda más cara. Si Pemex incumple, el soberano está legalmente obligado a pagar al fideicomiso.

Añadió que las autoridades mexicanas también lanzaron el nuevo Fondo de Inversión Pemex, con un valor de 250 mil millones de pesos. El fondo pagará a los proveedores de Pemex por los proyectos en curso y cobrará el pago de la empresa posteriormente. La banca mexicana de desarrollo y privada financiará el fondo con garantías soberanas.

Detalló que estás dos medidas representan un cambio del apoyo soberano a un enfoque más proactivo.

“Como resultado, mejoramos la calificación de Pemex dos niveles, de ‘B+’ a ‘BB’, el 1 de agosto de 2025. Ambas medidas agregan nueva deuda para Pemex, pero en mejores condiciones, y deberían facilitar el pago a proveedores para la continuidad de proyectos de inversión estratégicos”, indicó Fitch Ratings.

Agregó que no incluirá los pasivos de estas entidades (los P-Caps o los préstamos de la banca de desarrollo, ni sus préstamos a Pemex) en las métricas de deuda soberana de México.

“Quedan fuera del perímetro de ‘gobierno general’ que utilizamos como nuestra principal medida para la comparación entre países”, aseguró.

En cambio, señaló que la deuda constituye nuevos pasivos contingentes explícitos que solo se convertirían en pasivos soberanos si un impago de Pemex activa las garantías o si el soberano inyecta fondos para evitar un impago.

A penas el pasado lunes, la calificadora Moody’s dio el visto bueno al Plan Estratégico de Pemex y colocó las calificaciones de la petrolera en revisión al alza.

