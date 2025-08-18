Moody’s revisa al alza la calificación de Pemex tras plan estratégico 2025-2035 y apoyo del Gobierno

La agencia calificadora internacional Moody’s Ratings informó este lunes que colocó en revisión al alza las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), actualmente en B3, esto debido al Plan Estratégico para rescatar a la petrolera, anuncio que hizo el gobierno hace unos días.

“La revisión al alza también refleja nuestra expectativa de que el Gobierno y Pemex anuncien, en los próximos dos meses, un plan para abordar las amortizaciones con vencimiento al menos en 2026 y 2027”, detalló Moody’s en un documento.

Esta revisión incluye la calificación de familia corporativa (CFR) de B3, la evaluación crediticia base (BCA) de CA y las calificaciones de bonos sénior quirografarios respaldados por B3 de las notas existentes de la compañía.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este lunes Este es el precio del dólar HOY lunes 18 de agosto de 2025

También señaló que colocaron en revisión al alza las calificaciones de bonos sénior quirografarios respaldados por B3 de Pemex Project Funding Master Trust y las del programa de bonos sénior quirografarios respaldados por (P)B3 de Pemex y Pemex Project Funding Master Trust.

“Las calificaciones en revisión al alza reflejan un compromiso más firme de la actual administración del Gobierno de México para apoyar a Pemex de lo previsto anteriormente”, declaró Roxana Muñoz, vicepresidenta Senior de Crédito de Moody’s Ratings.

Añadió que el Gobierno se comprometió a realizar futuras aportaciones similares a capital mediante una estructura de transferencia de riesgos para Pemex, lo que resultó en una mejora del calendario de amortización de deuda y el perfil de liquidez de la compañía.

“También propuso un Fondo de Inversión, que se espera ayude a financiar parte de las necesidades de inversión de Pemex con el objetivo de revertir la disminución de la producción en los próximos 2 a 3 años“, agregó.

Cabe señalar que anteriormente la perspectiva para la petrolera y para Pemex Project Funding Master Trust era negativa.

El plan mencionado busca reducir los niveles de deuda financiera y ponerse al día con el pago de cuentas por pagar.

La petrolera, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener), está ejecutando una estrategia de financiamiento bajo la cual México comprometerá futuras contribuciones similares a capital a Pemex a través de la estructura P-CAP de 12 mil millones de dólares y financiará parcialmente las inversiones en el negocio upstream a través del Fondo de Inversión para la empresa.

“Se espera que el cierre de las transacciones ocurra en el tercer trimestre de 2025, momento en el cual concluiremos nuestra revisión de calificación”, declaró la calificadora internacional.

De acuerdo con Moody’s, la revisión al alza refleja el firme compromiso del Gobierno para apoyar a la compañía y su expectativa de que, una vez finalizadas las transacciones, el calendario de amortización de deuda y el perfil de liquidez de Pemex mejoren.

“Como resultado, anticipamos que las calificaciones de Pemex podrían subir hasta dos niveles”, aseguró.

Añadió que si bien esta estrategia es un primer paso para mejorar las condiciones de liquidez de la compañía, Pemex aún enfrenta desafíos operativos, pagos adicionales a proveedores y pagos de deuda que resultarán en una necesidad de efectivo de al menos 7 mil millones de dólares en 2026.

“Consideramos que, a menos que se implementen medidas estructurales para reducir eficazmente las necesidades de efectivo, las calificaciones se mantendrán limitadas”, afirmó Moody’s.

“Dados los fuertes vínculos con el Gobierno de México, el riesgo de gobernanza es un factor a considerar en la acción de calificación”, agregó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am