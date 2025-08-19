FinCEN retrasa nuevamente sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector

En una fotografía ilustrativa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, informó este martes que retrasará nuevamente las sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Ahora la nueva fecha es el próximo 20 de octubre.

El anuncio se dio luego de que se informara que CIBanco demandara a altos funcionarios del Tesoro por una acusación “falsa” de lavar dinero proveniente del narcotráfico mexicano.

Anteriormente, el FinCEN informó que el 21 de julio entrarían en vigor las sanciones, luego, informó que el 4 de septiembre sería cuando iniciaría la prohibición para que las empresas estadounidenses transaccionaran con estas entidades financieras, acusadas por el Tesoro.

“Las instituciones financieras afectadas tendrán hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa”, detalló la institución en un comunicado.

Agregó que cada una de estas instituciones representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, declaró el subdirector de la FinCEN, Jimmy Kirby.

Añadió que esta estrecha colaboración desempeña un papel fundamental en los esfuerzos integrales del Tesoro para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso delictivo y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes.

“Esta prórroga refleja las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar de forma significativa las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”, indicó FinCEN.

Concluyó con que el Tesoro continuará coordinando estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias relacionados con la implementación de las órdenes.

