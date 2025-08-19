Demanda CIBanco a funcionarios del Departamento del Tesoro por acusación falsa de narcolavado

CIBanco presentó una demanda en contra de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y en contra de Andrea Gacki, en su carácter oficial como Directora de la Red de Control de Delitos Financieros. La institución de banca múltiple aseguró que se le realizó una acusación falsa de lavado de dinero.

La demanda, en poder de La Razón, fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, y argumentó que los señalamientos hechos por este Departamento causarán que CIBanco deje de existir en el mediano plazo.

Sucursal de CIBanco, ubicada en avenida Paseo de la Reforma, en CDMX, en fotografía de archivo. Foto›Cuartoscuro

En los próximos días, CIBanco S.A., Institución De Banca Múltiple dejará de existir como banco comercial internacional debido a una orden errónea emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo las nuevas autoridades para combatir el tráfico de opioides CIBanco, en la demanda



El banco detalló en la demanda que “sin un proceso adecuado” para demostrar la falsedad de estas acusaciones, CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente.

🚨 CIBanco presentó un recurso legal en la Corte Federal del Distrito de Columbia contra el @USTreasury.



La queja va dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la directora de FinCEN, Andrea Gacki, tras los señalamientos que llevaron a la intervención de la… pic.twitter.com/img4c5HMeW — Azucena Uresti (@azucenau) August 19, 2025

Entre sus múltiples efectos catastróficos, el banco señaló que dicha orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco en nombre de intereses estadounidenses: fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadounidenses.

La mayor parte del negocio de CIBanco depende íntegramente del acceso a transacciones en dólares estadounidenses, y su propia existencia se ve comprometida por la Orden CIBanco, en la demanda



Añadió que la mayor parte del negocio de CIBanco se perderá antes de la fecha de entrada en vigor de la orden, ya que las instituciones financieras estadounidenses están cerrando sus negocios con CIBanco antes de la fecha límite del 4 de septiembre de 2025.

Sucursal de CIBanco, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

El último banco corresponsal estadounidense de CIBanco notificó recientemente que rescindiría su relación con CIBanco el 21 de agosto de 2025 debido a la orden, lo que justifica la urgencia de esta Queja CIBanco, en la demanda



Agregó que los reguladores mexicanos han iniciado los procedimientos para colocar a CIBanco bajo su administración judicial, en previsión de que el Banco fracasara bajo el peso del daño irreparable de la Orden.

El pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam banco de lavar dinero proveniente del narcotráfico mexicano. Un día después fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para proteger al sistema financiero mexicano de un posible impacto tras los señalamientos.

