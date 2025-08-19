Multiva adquiere todo el negocio fiduciario de CIBanco

Grupo Financiero Multiva informó este martes que logró un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, a través de su subsidiaria Banco Multiva. Esta compra quedará sujeta a las autorizaciones de las autoridades correspondientes. No se confirmó la cifra de la adquisición aún.

En un documento enviado a la Bolsa Mexicana de valores (BMV), Banco Multiva indicó que en su calidad de Fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios.

“Asimismo, Banco Multiva incrementará su participación en dicho mercado, fortaleciendo el crecimiento de sus activos, como parte del plan estratégico de expansión aprobado por su Consejo de Administración”, señaló

CIBanco llegó a ser el banco comercial con mayor participación en el sector de fideicomisos, llegando a administrar hasta 3.04 billones de pesos, un 26 por ciento del total, que corresponde a 11 billones de pesos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam banco de lavar dinero proveniente del narcotráfico mexicano. Un dia después fueron intervenidos por la CNBV para proteger al sistema financiero mexicano de un posible impacto tras los señalamientos.

De acuerdo con información proporcionada por CIBanco, la institución actualmente opera la división fiduciaria más grande de México, tras haber adquirido varias divisiones fiduciarias de instituciones financieras, incluyendo Bank of New York Mellon y Deutsche Bank, y su división fiduciaria está valuada en aproximadamente 400 millones de dólares.

El banco indicó que actúa como fideicomisario para numerosos beneficiarios extranjeros (no mexicanos), incluyendo más de 700 fideicomisos en nombre de beneficiarios estadounidenses.

“A través de estos fideicomisos, CIBanco actúa como fideicomisario de más de 60 mil millones de dólares en activos internacionales, con más de 40 mil millones en activos para beneficiarios estadounidenses”, señaló.

Agregó que los beneficiarios estadounidenses incluyen fondos de pensiones estatales y locales de Estados Unidos, los administradores de activos más grandes de Estados Unidos y particulares estadounidenses. Los activos mantenidos en estos fideicomisos varían significativamente e incluyen dinero, bienes raíces y objetos de colección.

“CIBanco comúnmente actúa como fideicomisario para fideicomisos que permiten a los inversionistas estadounidenses acceder a diversos proyectos mexicanos”, destacó.

Asimismo, señaló que también opera fideicomisos para cientos de estadounidenses y empresas estadounidenses que poseen propiedades en zonas dentro de México que, de otra manera, los extranjeros tienen prohibido adquirir.

“CIBanco administra actualmente fideicomisos de propiedad para más de 600 extranjeros no mexicanos, con un valor total de propiedad de aproximadamente 250 millones de dólares”, añadió.

Explicó que mantiene solo una fracción de los activos del fideicomiso en el propio Banco. La mayoría de los activos se encuentran en cuentas bancarias de CIBanco en otras instituciones financieras en México, Estados Unidos y Europa. Como parte de su negocio fiduciario, a mayo de 2025, CIBanco operaba aproximadamente 60 cuentas bancarias relacionadas con fideicomisos en Estados Unidos, aproximadamente 6 mil 300 cuentas bancarias relacionadas con fideicomisos en otros bancos mexicanos y aproximadamente 2 mil cuentas bancarias relacionadas con fideicomisos en CIBanco.

“El negocio fiduciario de CIBanco está integrado en el ecosistema bancario más amplio y depende de los servicios de banca comercial del Banco para procesar transferencias bancarias nacionales e internacionales y transacciones en moneda extranjera, gestionar la liquidez y ejecutar operaciones de inversión para los fondos fiduciarios”, señaló la institución hace un día.

Agregó que antes de la acusación del Departamento del Tesoro, el equipo de banca comercial de CIBanco procesaba miles de transacciones mensuales relacionadas con servicios fiduciarios.

