Sheinbaum exige a Estados Unidos presentar pruebas por detención de ‘El Mayo’

Imagen difundida tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, el 26 de julio de 2024.

A más de un año de la captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada por parte de autoridades estadounidenses y sin que aún se haya rendido información al respecto al Gobierno de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a aquel país que se presenten las pruebas para haber procedido con su detención.

La mandataria federal pidió acreditar los motivos para su arresto, al mencionar que ya hay antecedentes de una captura sin que hubiera prueba alguna, en referencia al caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, arrestado en 2020 por la DEA bajo acusaciones de narcotráfico, pero que luego fue exonerado.

Sheinbaum Pardo subrayó que siempre que se comprueben los motivos, el gobierno mexicano colaborará.

TE RECOMENDAMOS: En foro del Senado ONU reconoce logros de México en superación de pobreza

#MananeraDelPueblo 🇲🇽🚨 Sobre la audiencia de Ismael ‘Mayo’ Zambada en EU, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) precisó que México no ha recibido todavía información sobre cómo llegó.



Puntualizó que la colaboración con el gobierno de Estados Unidos será sólo con… pic.twitter.com/beMlEXgn7V — Periódico e-consulta (@e_consulta) August 19, 2025

“Siempre que haya pruebas vamos a colaborar, siempre, pero tiene que haber pruebas. Porque hay antecedentes. Está el antecedente del general Cienfuegos, no se nos olvide, donde una detención en Estados Unidos y después, cuando el expresidente, a través de la Fiscalía pide las pruebas y envían las pruebas y no se encuentra ninguna prueba. Entonces, por eso nosotros siempre decimos no colaboración, coordinación y siempre con pruebas y siempre de manera transparente”, declaró en su conferencia matutina.

Mencionó que, a la fecha, Estados Unidos no ha respondido a las exigencias hechas por México para que explique cómo fue que consiguió atrapar al fundador del Cártel de Sinaloa.

A la vez, mantuvo el cuestionamiento a los acuerdos a los que dicha administración ha llegado con líderes criminales que están bajo su resguardo, y como se prevé que ocurrirá con El Mayo, quien podría declararse culpable en la audiencia que tendrá la próxima semana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT