Departamento del Tesoro sanciona a cuatro personas y 13 empresas vinculadas al CJNG

Departamento del Tesoro sanciona a cuatro personas vinculadas al CJNG

“Vamos por los cárteles terroristas de la droga", dijo Bessent

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y trece empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), esta red utilizaba complejos turísticos y servicios de hospitalidad para defraudar a ciudadanos estadounidenses, mediante falsas ofertas de compra o renta de propiedades vacacionales.

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses en propiedades de los señalados en territorio estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Mexican individuals and companies linked to timeshare fraud by the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).



CJNG is a brutally violent cartel that is flooding our country with fentanyl and is increasingly… — Treasury Department (@USTreasury) August 13, 2025

Personas y empresas señaladas

La OFAC identificó a cuatro individuos presuntamente vinculados con el esquema ilícito, así como a trece empresas que operaban como fachada en Puerto Vallarta.

Las personas señaladas son tres miembros de alto rango del CJNG, así como un empresario del sector turístico:

Julio César Montero Pinzón

Carlos Andrés Rivera Varela

Francisco Javier Gudiño Haro

Michael Ibarra Díaz Jr.

Mientras que las empresas señaladas por vínculos con los fraudes son:

Akali Realtor

Centro Mediador De La Costa, SA de CV

Corporativo Integral De La Costa, SA de CV

Corporativo Costa Norte, SA de CV

Sunmex Travel, S. de RL De CV

TTR Go, SA de CV

Inmobiliaria Integral Del Puerto, SA de CV

KVY Bucerias, SA de CV

Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV

Fishing Are Us, S. De RL de CV ;

Santamaria Cruise, S. de RL de CV

Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV

Consultorias Profesionales Almida, SA de CV

Puerto Vallarta, Jalisco Fotos|Especial

Fraude de tiempo compartido: un negocio del CJNG

El Departamento del Tesoro señaló que el CJNG ha diversificado sus operaciones criminales más allá del narcotráfico, incluyendo esquemas financieros como el fraude de tiempo compartido.

“Vamos por los cárteles terroristas de la droga, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que están inundando nuestro país con fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estos cárteles siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de estos cárteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los estadounidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent Foto. AP

