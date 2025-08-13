Departamento del Tesoro sanciona a cuatro personas y 13 empresas vinculadas al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y trece empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), esta red utilizaba complejos turísticos y servicios de hospitalidad para defraudar a ciudadanos estadounidenses, mediante falsas ofertas de compra o renta de propiedades vacacionales.
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses en propiedades de los señalados en territorio estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos.
Personas y empresas señaladas
La OFAC identificó a cuatro individuos presuntamente vinculados con el esquema ilícito, así como a trece empresas que operaban como fachada en Puerto Vallarta.
Las personas señaladas son tres miembros de alto rango del CJNG, así como un empresario del sector turístico:
- Julio César Montero Pinzón
- Carlos Andrés Rivera Varela
- Francisco Javier Gudiño Haro
- Michael Ibarra Díaz Jr.
Mientras que las empresas señaladas por vínculos con los fraudes son:
- Akali Realtor
- Centro Mediador De La Costa, SA de CV
- Corporativo Integral De La Costa, SA de CV
- Corporativo Costa Norte, SA de CV
- Sunmex Travel, S. de RL De CV
- TTR Go, SA de CV
- Inmobiliaria Integral Del Puerto, SA de CV
- KVY Bucerias, SA de CV
- Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV
- Fishing Are Us, S. De RL de CV;
- Santamaria Cruise, S. de RL de CV
- Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV
- Consultorias Profesionales Almida, SA de CV
Fraude de tiempo compartido: un negocio del CJNG
El Departamento del Tesoro señaló que el CJNG ha diversificado sus operaciones criminales más allá del narcotráfico, incluyendo esquemas financieros como el fraude de tiempo compartido.
“Vamos por los cárteles terroristas de la droga, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que están inundando nuestro país con fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estos cárteles siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de estos cárteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los estadounidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido”.
