Sheinbaum se reúne con su Gabinete en Palacio Nacional; pide fortalecer el trabajo en territorio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las y los integrantes de su Gabinete legal y ampliado a esforzarse más en las tareas que tiene cada uno al frente de las dependencias federales.

El mensaje fue externado en una reunión presencial que se realizó al interior del Salón Tesorería, en Palacio Nacional, hasta donde llegaron todos los secretarios y directores de organismos.

A la salida, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, compartió que durante el encuentro se abordaron asuntos generales, pero la mandataria enfatizó el llamado a que los funcionarios no sólo cumplan con sus responsabilidades, sino que se esmeren .

“Yo creo que nuestra Presidenta siempre nos hace un llamado para coordinarse, para trabajar siempre pensando en el beneficio, bienestar de nuestros pueblos”, comentó.

Cuestionado sobre si se trató de una llamado para esforzarse, respondió: “Sí, y en particular, obra pública y nosotros venimos siempre a escuchar, a tomar nota”, declaró.

Asimismo, señaló que durante la reunión la mandataria les pidió fortalecer el trabajo en territorio.

#Video | Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK), director del INPI (@INPImx), aseguró que durante la reunión del Gabinete con la Presidenta (@Claudiashein) se les pidió aclarar quiénes más dejarían su puesto por buscar un cargo político.



📹: @Yul_Bonilla pic.twitter.com/QJ9ptkli3k — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 4, 2026

Por separado, la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, dijo a la prensa que el encuentro fue para realizar una evaluación general del trabajo de cada dependencia federal.

“Cómo vamos. Vamos bien y vamos a ir mejor”, respondió al ser cuestionada sobre los posibles temas abordados en la reunión.

#Video | Concluye reunión entre la Presidenta (@Claudiashein) y el Gabinete Federal en Palacio Nacional.



A la salida, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega (@EdnaElenaVegaR1), comentó que fue una junta para evaluación general del trabajo que… pic.twitter.com/kBLEn26C0Z — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 4, 2026

A la reunión también asistió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien más temprano viajó a Sinaloa para conversar con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.

El cónclave sucede luego de que el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador, ante las acusaciones de Estados Unidos en su contra por presunto narcotráfico.

García Harfuch encabezó la visita del Gabinete de Seguridad para respaldar a la gobernadora interina y garantizar la presencia de autoridades federales, así como la continuidad de acciones de seguridad en Sinaloa .

“Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del estado, y que la gobernadora tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, expresó.

Federación refuerza seguridad en Sinaloa tras salida de Rocha. 🚨🇲🇽 El Gobierno federal aseguró que no se retirará de la entidad y anunció una estrategia de vigilancia y acciones permanentes para la pacificación, en coordinación con la gobernadora interina.



Aquí la nota… pic.twitter.com/1uGm8ZWPm8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 4, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr