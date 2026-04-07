Artemis II sale de la influencia lunar y se dirige de nuevo a la Tierra

Artemis II regresa a casa tras haber capturado imágenes de la Luna y la Tierra.

La misión Artemis II, que el lunes completó su sobrevuelo por el lado oscuro de la Luna, salió del área de influencia del satélite lunar, con lo que enfila su camino de vuelta a la Tierra.

Así lo informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), en un canal de la red social X donde comparte actualizaciones sobre la misión.

“Anticipamos que la nave Orion ha dejado la esfera de influencia lunar, es decir, el área donde la fuerza gravitacional de la Luna es más fuerte que la de la Tierra”, escribió la NASA en una publicación.

TE RECOMENDAMOS: NASA La impresionante FOTO del eclipse lunar captado por Artemis II

“La tripulación de Artemis II ya se dirige a casa. El amerizaje se llevará a cabo el viernes 10 de abril”, abundó la Administración.

We anticipate that the Orion spacecraft has now departed the lunar sphere of influence — this is when the gravitational pull of the Moon is stronger than the gravitational pull of Earth.



The Artemis II crew are headed home. Splashdown will take place on Friday, April 10. pic.twitter.com/uZC3YZf45N — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

Según explicaciones de medios especializados, la nave Orion de la misión Artemis II, en su sobrevuelo por la Luna, aprovechó la fuerza gravitacional del satélite para recibir el impulso que apoyaría su regreso a la Tierra.

De esta forma, se prevé un regreso sin contratiempos de la cápsula a nuestro planeta, que, como explicó la NASA, tomará aún otros tres días. Después de eso, la misión Artemis II podría considerarse exitosa.

Durante su sobrevuelo por la Luna, la tripulación de Artemis II capturó imágenes de la Cara Oscura y el Polo Sur del satélite natural, con el objetivo de facilitar futuras investigaciones sobre su territorio, como parte de un plan más ambicioso de exploración espacial impulsado por Estados Unidos.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

A propósito, al término del sobrevuelo lunar de Artemis II, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se contactó con los tripulantes de la misión, a quienes felicitó por haber “hecho historia”.

Calificó la misión como “el mayor logro tecnológico en la historia de Estados Unidos" y destacó que bajo su administración, el país ha recuperado la soberanía total del espacio. Asimismo, remarcó que el próximo paso es colocar la bandera estadounidense sobre el Polo Sur de la Luna.

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

No obstante, una misión de la NASA para volver a pisar la superficie lunar podría estar lejos aún, y la NASA la contempla para al menos 2028, si es que todo sigue el curso previsto.

“Simplemente lleva tiempo volver a desarrollar el hardware, y estamos regresando de una manera ligeramente diferente, con una tripulación más grande, una cápsula diferente y un destino de aterrizaje distinto. Y esto sigue siendo complicado de hacer”, dijo la exastronauta de la NASA Linda Godwin en entrevista con NBC News.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am