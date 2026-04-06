Artemis 2 alcanza su punto más cercano a la Luna

La misión Artemis II alcanzó el punto más cercano a la Luna, con lo que la misión llega a su culmen e inicia su trayecto de vuelta a la Tierra.

Conforme a lo previsto, a las 17:00 horas de este lunes, tiempo del centro de México, la nave Orion de Artemis II llegó al pericintio, es decir, el punto de la órbita lunar más cercano a la superficie del satélite natural.

Este punto se ubica entre 6 mil 500 y 9 mil 500 kilómetros de la superficie lunar y, a su vez, marca el récord del punto más lejano que una nave espacial con humanos se ha alejado de la Tierra, con una distancia de más de 400 mil kilómetros de nuestro planeta.

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Más temprano, la misión Artemis II rompió el récord de lejanía de la Tierra que marcó la misión Apolo 13 en 1970.

La llegada a este punto en la órbita lunar permitirá que la nave acelere aprovechando la gravedad de la Luna, lo cual, a su vez, favorecerá el retorno a la Tierra. Al llegar de regreso, la misión podría considerarse completada.

Mientras los astronautas de Artemis II navegan por detrás de la Luna, atraviesan un corte de comunicación. Por lo tanto, no habrá ningún tipo de transmisión con la Tierra por espacio de 40 minutos .

Clocking in ⏱️



Moon joy is in full swing as the Artemis II crew begins seven hours of lunar observation. Crewmembers will photograph both the near and far sides of the Moon and describe what they see. Watch live: pic.twitter.com/9SEktt7TE9 — NASA (@NASA) April 6, 2026

A pesar de ello, la tripulación lleva a cabo su misión de capturar imágenes de la Cara Oculta y el Polo Sur de la Luna. Estas imágenes servirán para futuras misiones que estudien el satélite natural.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) ofrece una transmisión de una de las cámaras de la nave Orion, que documenta el avance sobre la órbita lunar.

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

El mundo observa con atención el desarrollo de la misión Artemis II, considerada histórica por los récords de distancia con la Tierra que ha roto, y por representar el regreso del ser humano a la Luna después de más de 50 años de no llevarse a cabo una expedición de este tipo.

No obstante, como se ha señalado, una misión en donde se vuelva a pisar la superficie lunar podría estar lejos aún, y la NASA lo ha programado para al menos 2028, si es que todo sigue el curso previsto.

Tired: Monday

Wired: Moonday



Today our Artemis II astronauts fly around the Moon! Tune in, starting at 1pm ET (1700 UTC) as they view parts of the Moon never seen by human eyes.



Watch it live with us: https://t.co/fAg0bGAqEc pic.twitter.com/OMG3uNrHAk — NASA (@NASA) April 6, 2026

“Simplemente lleva tiempo volver a desarrollar el hardware, y estamos regresando de una manera ligeramente diferente, con una tripulación más grande, una cápsula diferente y un destino de aterrizaje distinto. Y esto sigue siendo complicado de hacer”, dijo la exastronauta de la NASA Linda Godwin.

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