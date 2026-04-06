Astronautas de Artemis II alcanzan órbita lunar

Los astronautas de la misión Artemis II alcanzan la órbita lunar tras más de 50 años de ausencia humana.

Este lunes hacia el mediodóa (tiempo de México) la misión Artemis II se convirtió en la nave con humanos que más lejos ha llegado de la Tierra, tras superar el récord que dejó la misión Apolo 13 en 1970.

Así lo informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la cual, a través de sus canales oficiales, informó que el récord de distancia se rompió exactamente a las 13:57 horas (EDT), justo como se preveía en su cronograma.

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FGR