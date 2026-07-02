El Mundial logra pausar la polarización social: UNAM

Aficionados celebran un triunfo de la selección mexicana de futbol en el Mundial 2026

LA UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado un fenómeno inédito en el país al conseguir, aunque de manera temporal, disminuir la polarización política y social.

El doctor en Ciencia Política de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), Hugo Sánchez Gudiño, afirmó que el torneo logró lo que no consiguieron los discursos políticos, los llamados a la paz o la religión: establecer un breve periodo de cohesión social, especialmente, en los partidos de la Selección Mexicana.

“Lo que ha logrado la Copa Mundial de la FIFA 2026 no lo pudo conseguir un discurso pacífico, un mensaje político o la religión; ha sido una pacificación, un paréntesis que ha conseguido neutralizar, por un breve espacio, la polarización social”, señaló el especialista.

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El académico explicó que el futbol ha permitido suspender temporalmente la confrontación entre distintos grupos ideológicos y sociales, al propiciar espacios de convivencia entre sectores con diferentes niveles socioeconómicos: “En estos partidos se han hermanado las clases sociales. Es un fenómeno de entretenimiento y cultura de masas y un termómetro social que ha consolidado identidad y unidad nacional”.

El académico reconoció que este efecto tiene un carácter pasajero y depende directamente de los resultados deportivos, por lo que precisó que, mientras el tricolor obtenga triunfos, prevalecerá el ambiente de celebración; pero al llegar las derrotas, podría ocurrir lo contrario: “Cuando el equipo fracasa o pierde, la gran masa de aficionados sale a las calles, pero no a festejar, sino a reclamar. Ese enojo puede traducirse en actos de violencia y en manifestaciones como los gritos homofóbicos”.

Sánchez Gudiño destacó que los elevados costos de los boletos y de los productos de la FIFA, no han impedido que millones de personas participen en la experiencia deportiva.

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LMCT