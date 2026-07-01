Y en las celebraciones, 670 incidentes por día

Aficionados acudieron al Ángel para disfrutar del partido de la Selección Mexicana contra el equipo de Ecuador

Las diversas instancias del sector salud han atendido un promedio diario de 670 incidentes relacionadas con las celebraciones mundialistas en México, así lo reportó el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich.

En la conferencia presidencial, el funcionario federal destacó que, desde meses atrás, el país se preparó con un sistema de vigilancia con el cual se ha logrado identificar los casos que requieren consulta para la atención de golpes o lesiones menores.

576 mil 800 personas han acudido al Fan Fest capitalino

Precisó que únicamente 25 personas han necesitado hospitalización y sólo un fallecimiento de un hombre que murió por infarto el día de la inauguración del evento mundialista: “Si tenemos todo un sistema de vigilancia de salud.

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En promedio se están atendiendo alrededor de 670 personas en forma cotidiana en los centros donde se está llevando a cabo los partidos, aunque el sistema de vigilancia está en todo el país en este momento. Afortunadamente, hemos tenido sólo un fallecimiento, que ocurrió en sitio, de una persona que tuvo un infarto”.

También aseguró que durante las celebraciones mundialistas han logrado contener el consumo de alcohol y drogas entre la afición que acude a celebrar.

“Me preguntan: ¿ha habido mayor consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas o de sustancias, drogas activas, etcétera? Y prácticamente se ha logrado contener, a lo que es la situación normal. Así es que el reporte sigue siendo muy positivo y no nada más en los centros donde es el futbol, sino también en los Fan Fest”, afirmó.

Kershenobich comentó que se encuentran preparados para prevenir lo que pueda ocurrir en caso de que la Selección Mexicana gane su partido frente a Ecuador: “Estamos preparados por si ganamos, y anticipamos que tendremos una celebración mucho mayor… Exactamente, por eso estamos preparados para una celebración mucho mayor”.

Durante los partidos de la Selección Mexicana, el gobierno capitalino ha implementado ley seca localizada, al restringir la venta de bebidas alcohólicas en zonas de alta afluencia y alrededores del Estadio Ciudad de México.La medida busca prevenir el consumo en la vía pública y garantizar la seguridad.