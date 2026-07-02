Personal del Batallón de Atención a Emergencias

Ejército Mexicano rescata a perrita ‘Sarita’, entre los escombros en Venezuela

Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano localizó con vida a una perrita que se encontraba atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado, en el municipio de Vargas, estado La Guaira

Personal especialista del Ejército Mexicano.
Personal especialista del Ejército Mexicano. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

Como parte de las actividades de búsqueda y rescate que realiza el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, en las áreas afectadas por los sismos en Venezuela, la tarde del 1 de julio del presente año, una célula de especialistas del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, localizó con vida a una perrita que se encontraba atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado, en el municipio de Vargas, estado La Guaira.

Los hechos ocurrieron cuando personal especialista del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se encontraba realizando tareas de búsqueda y localización de personas, momento en el que se acercó un civil, quien manifestó al personal militar que mientras buscaba a su hija posible víctima del desastre, escuchó ruido entre los escombros de un inmueble colapsado.

Por lo anterior, un equipo de rescatistas integrado con personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, acudieron al sitio señalado; el binomio canófilo, integrado por la Soldado Guardia Nacional Tonantzin Arroyo Sarmiento y la perra rescatista “Kai” localizaron a “Sarita”; después de trabajos de corte y remoción de escombros, el Sargento Julio Cesar Castro Díaz, llevó a cabo la extracción de la perrita, logrando su recuperación con vida.

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El nombre original de la perra es “Sara”, pero los rescatistas le llaman ahora de cariño “Sarita”; quien fue entregada a su dueño, rompiendo en llanto manifestó que ese hecho le daba esperanza de encontrar a su hija, por lo que continúan los trabajos de búsqueda y rescate en el área donde se logró rescatar a la perrita, para la localización de personas que se encuentren al interior de la edificación derrumbada.

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