Ejército Mexicano rescata a perrita ‘Sarita’, entre los escombros en Venezuela

Como parte de las actividades de búsqueda y rescate que realiza el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, en las áreas afectadas por los sismos en Venezuela, la tarde del 1 de julio del presente año, una célula de especialistas del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, localizó con vida a una perrita que se encontraba atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado, en el municipio de Vargas, estado La Guaira.

Los hechos ocurrieron cuando personal especialista del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se encontraba realizando tareas de búsqueda y localización de personas, momento en el que se acercó un civil, quien manifestó al personal militar que mientras buscaba a su hija posible víctima del desastre, escuchó ruido entre los escombros de un inmueble colapsado.

Por lo anterior, un equipo de rescatistas integrado con personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, acudieron al sitio señalado; el binomio canófilo, integrado por la Soldado Guardia Nacional Tonantzin Arroyo Sarmiento y la perra rescatista “Kai” localizaron a “Sarita”; después de trabajos de corte y remoción de escombros, el Sargento Julio Cesar Castro Díaz, llevó a cabo la extracción de la perrita, logrando su recuperación con vida.

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El nombre original de la perra es “Sara”, pero los rescatistas le llaman ahora de cariño “Sarita”; quien fue entregada a su dueño, rompiendo en llanto manifestó que ese hecho le daba esperanza de encontrar a su hija, por lo que continúan los trabajos de búsqueda y rescate en el área donde se logró rescatar a la perrita, para la localización de personas que se encuentren al interior de la edificación derrumbada.

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FGR