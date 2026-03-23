Tras error ortográfico en portada, renuncia el director de Gaceta UNAM.

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina renunció a su cargo de director de la Gaceta UNAM, después de que se publicara un error ortográfico en una de las portadas de la publicación institucional.

“Como en el periodismo hay torpezas desgarradoras que arrancan la piel, que desuellan, presenté ya mi renuncia”, indicó en la red social X.

En la misma red social, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina detalló cómo fue que se cometió el error por el cual renunció como director de la Gaceta UNAM.

“Originalmente la portada decía versos ‘desgarradores’. El error fue enteramente mío porque comenté en mi chat de ‘Portadas’ con los diseñadores que eran versos ‘desolladores’ más que ‘desgarradores’ y, al cambiar el sumario y escribirlo todo en mayúsculas, cometí la imperdonable pifia”, explicó Becerra-Acosta Molina.

Leticia, originalmente la portada decía versos “desgarradores”. El error fue enteramente mío porque comenté en mi chat de “Portadas” con los diseñadores que eran versos “desolladores” más que “desgarradores” y, al cambiar el sumario y escribirlo todo en mayúsculas, cometí la… https://t.co/SBz2iMNrlz pic.twitter.com/qTGOMDygFO — Juan Pablo Becerra-Acosta Molina (@jpbecerraacosta) March 23, 2026

Además, el exdirector de la Gaceta UNAM fue enfático al deslindar a la institución del incidente: “no es un error atribuible a la Universidad, no es un gazapo de la UNAM, es una equivocación enteramente mía”, señaló.

El error que se publicó en el ejemplar dedicado a Jaime Sabines fue el: “desollan”, cuando la palabra correcta es desuellan.

“Jaime Sabines (100 AÑOS) AQUEL ESTUDIANTE DE LA UNAM QUE EMPEZÓ QUERIENDO SER DOCTOR, PERO ACABÓ ENGARZANDO POEMAS DIVERTIDOS Y AMOROSOS, AUNQUE... TAMBIÉN VERSOS QUE DESUELLAN”, se pudo leer en número 5 mil 639, publicado el 23 de marzo de 2026.

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina dirigía la Gaceta UNAM desde el 2 de agosto de 2021, en sustitución de Hugo Huitrón Vera. El periodista suma 40 años de experiencia en medios de comunicación nacionales.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de quién podría sustituir a Becerra-Acosta Molina tras su renuncia.

Usuarios de redes dividen opiniones sobre la renuncia

Usuarios de Internet han publicado palabras de aliento para el periodista, incluso afirman que la renuncia es un tanto exagerada, pues con una fe de erratas el error quedaría cubierto.

En tanto, otros usuarios vieron en el error una situación grave, debido a que la Gaceta UNAM es una publicación de la máxima casa de estudios del país.

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JVR