Manifestantes irrumpen en ponencia de Marath Bolaños y lo corren de auditorio de la UNAM.

Un grupo de manifestantes irrumpieron en el Auditorio Pablo González Casanova, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para increpar al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López.

Los inconformes demandaron la implementación de la jornada laboral de 40 horas con 2 días de descanso y respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras.

La conferencia que ofrecía Marath Bolaños llevaba por nombre “Nuevo pacto del trabajo en el México de la transformación: la primavera de los derechos laborales” y comenzó a las 11:00 horas de este jueves.

Minutos después integrantes del Frente Nacional X las 40 Horas interrumpió su ponencia con reclamos y una pancarta, en la que escribieron lo siguiente: #Yoporlas40horas.

Uno de los manifestantes acusaba que la reforma aprobada el 1 de mayo del presente año representaba solo una simulación y no un cambio real que beneficie a los trabajadores.

Corrieron a @marathb de su conferencia en la UNAM por traidor a los trabajadores. Así debe ser con todos esos políticos traidores de clase. Gracias @YoXLas40Horas2 pic.twitter.com/36siogNpxH — 💚La de RH 💜 (@la_de_rh) May 14, 2026

La modificación se aprobó en el Congreso de la Unión y prometió la implementación es gradual, comenzando un periodo de adaptación en 2026 y la reducción efectiva de horas a partir del 1 de enero de 2027, alcanzando la meta final en 2030.

En ese sentido, los inconformes acusaron que dicha iniciativa no garantiza, en los hechos, un esquema de 2 días de descanso por 5 de trabajo, por lo que consideraron que el planteamiento no representa un cambio real en las condiciones laborales del país.

Los activistas también rechazaron que el debate sobre la jornada laboral se encuadre en una discusión entre partidos políticos, por lo que comenzaron a lazar críticas en contra PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano, al asegurar que “los partidos no les van a resolver nada”.

Marath Bolaños agradece apertura de la UNAM

Posteriormente, una autoridad de la UNAM dio por terminada la ponencia de Marath Bolaños, quien abandonó el recinto en medio de gritos en su contra.

En redes sociales, el funcionario agradeció la apertura de la máxima casa de estudios del país para “dialogar sobre la primavera de los derechos laborales que vive México”.

“Las universidades son espacios abiertos al debate, a la pluralidad, a la libre expresión de ideas y la reflexión crítica”, escribió en redes sociales.

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JVR