IFDP asume defensa de 17 estudiantes del IPN varados en Reino Unido

“Foto de despedida”, previo al envío de alumnos del IPN al extranjero, en 2023.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) asumió el caso de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que se encuentran varados en Reino Unido por la falta del pago de su colegiatura y manutención correspondiente a una beca que obtuvieron por su desempeño académico.

La defensa fue asumida en abril de 2026 y aplica para 17 de 38 becarios que cursan estudios de posgrado en Queen Mary University of London, en donde la Fundación Politécnico A.C. dejó de cubrir los gastos.

“Tras conocer el caso y sostener reuniones de orientación jurídica con las personas afectadas, el IFDP inició la representación legal de 17 estudiantes mediante la promoción de juicios de amparo indirecto ante diversos Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el objetivo de salvaguardar su derecho a la educación y evitar afectaciones irreparables a su formación académica”, dijo el Instituto.

Derivado de dicha acción, se obtuvieron suspensiones provisionales y definitivas con las que se ordenó la continuidad o la reanudación de los pagos de las colegiaturas, manutención y demás apoyos previstos en el programa académico.

“Las resoluciones emitidas por los juzgados federales reconocen, entre otros aspectos, la necesidad de preservar las condiciones que permitan a las personas becarias continuar sus estudios de maestría y doctorado en el Reino Unido, mientras se resuelve el fondo de los juicios de amparo promovidos”, determinó.

El IFDP obtuvo suspensiones provisionales y definitivas en favor de estudiantes del IPN que cursan posgrados en la Queen Mary University of London, luego de la suspensión de apoyos económicos por parte de Fundación Politécnico A.C.



Las resoluciones judiciales ordenan mantener y… pic.twitter.com/MpP2q904Cl — Instituto Federal de Defensoría Pública (@defensoriaifdp) May 14, 2026

30 becados del IPN, varados en Reino Unido

El pasado 18 de abril, La Razón reportó que más de 30 estudiantes egresados del IPN que cursan doctorados en diversas disciplinas en el Reino Unido fueron notificados, el 23 de marzo, sobre la suspensión de recursos para manutención y colegiatura.

Ante la incertidumbre por no poder concluir con su formación académica y la posibilidad de ser expulsados del país, estudiantes en el extranjero señalaron a este diario que la Fundación Politécnico les informó sobre problemas operativos y financieros que afectan la disponibilidad de recursos vinculados al programa Queen Mary University of London.

Por lo anterior, la Fundación Politécnico determinó suspender de manera preventiva y temporal el pago de las becas, y sugirió a los estudiantes contactar a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para dar seguimiento a su situación académica. La comunidad afectada indicó que no había recibido respuesta del IPN ni de la Fundación.

En respuesta a información publicada por La Razón, el IPN precisó que la Fundación Politécnico dispone de una bolsa cercana a 200 millones de pesos destinada a cubrir contingencias de este tipo.

Afirmó que la ausencia de pagos a los estudiantes no responde a falta de recursos, sino a decisiones internas de dicha asociación. “Si no se les ha pagado a los estudiantes es porque la Fundación Politécnico no ha querido”, señaló.

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cehr