¿Por qué Victor Rodríguez Padilla dejó la dirección de Pemex?

Este jueves 14 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció cambios en el sector energético nacional. Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) para dar paso a Juan Carlos Carpio Fragoso, quien hasta hoy se desempeñaba como director de Finanzas de la institución.

Acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González, la mandataria aclaró que la salida de Rodríguez Padilla no se debe a diferencias operativas, sino al cumplimiento de un compromiso personal establecido desde el inicio del sexenio.

¿Por qué renunció Víctor Rodríguez Padilla?

La presidenta explicó que la estancia de Rodríguez Padilla al frente de la petrolera siempre tuvo una fecha de termino pactada. Al ser invitado a colaborar, el académico, quien es físico e ingeniero energético por la UNAM, solicitó un periodo limitado para poder retomar su trayectoria en la academia.

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“Me dijo: ‘Sí, sí te ayudo en Pemex, pero con una condición, solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia’”, relató la Presidenta Sheinbaum.

Durante este tiempo, la mandataria calificó su gestión como sobresaliente, destacando avances clave en la integración de la empresa.

Al despedirse del cargo, Víctor Rodríguez Padilla destacó que entrega una empresa más eficiente tras la desaparición de subsidiarias y la implementación de un régimen fiscal aliviado.

Dentro de sus principales logros financieros, se destacó la reducción de la deuda de Pemex, así como el avance en la regularización de los pagos pendientes a proveedores.

Además, se subrayó la mejora en las perspectivas crediticias de la compañía, un hecho significativo que no se presentaba desde hace más de una década.

Pese a su salida del cargo, Víctor Rodríguez asumirá la dirección del Instituto de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) por petición de la presidencia.

Su labor técnica será fundamental para impulsar la transición hacia energías renovables y robustecer el sistema energético del país desde esta institución.

¿Quién es el nuevo director de Pemex?

El nuevo titular de Pemex es un hombre de absoluta confianza de la presidenta, con quien ha colaborado desde su gestión como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

Destaca su formación como Licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Gerencia Pública por el CIDE. Gracias a su trayectoria como especialista en finanzas públicas y manejo de deuda, y a su experiencia previa como director de Administración

Su nombramiento deberá ser ratificado por el Consejo de Administración, se comprometió a profundizar la soberanía energética y mantener la disciplina financiera que ha caracterizado su paso por la dirección de finanzas.