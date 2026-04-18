Dejan colgados a 30 becados del Poli en el extranjero

Más de una treintena de estudiantes de doctorado de diversas disciplinas, egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y que se encuentran becados en Reino Unido, se encuentran en una incertidumbre sobre su futuro académico e incluso profesional, debido a que desde hace un mes fueron notificados sobre la suspensión temporal del pago de su manutención y colegiaturas en aquel país.

En medio de la revuelta que estalló este jueves por parte de la comunidad estudiantil que tomó instalaciones del Canal 11 para denunciar una decadencia del IPN y un mal uso de los recursos que recibe esta casa de estudios, alumnos que se encuentran en el extranjero como parte de programas estudiantiles promovidos por esa institución, alzaron la voz ante el temor de no poder concluir con su formación académica y ser expulsados del país.

El Dato: La fundación Politécnico y Queen Mary University of London concretaron, en 2021, un acuerdo para el desarrollo de programas de maestría y doctorados duales.

La suspensión del pago de manutención y colegiatura les fue notificada la madrugada del 23 de marzo de este año. Consultados por este medio, aseguraron que desde entonces no han obtenido ninguna respuesta de parte de la universidad ni tampoco de la Fundación Politécnico, junto a la cual fueron promovidos para estudiar en el extranjero.

En el oficio que se les hizo llegar, la fundación argumentó que enfrentaba circunstancias operativas y financieras que impactan la disponibilidad de recursos vinculados al programa Queen Mary University of London, por lo cual se suspendía de manera preventiva y temporal la cobertura de la beca y se les sugería ponerse en contacto con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para dar seguimiento a su formación académica.

El Tip: La beca de Excelencia Principals, resultado del acuerdo entre el IPN y la Queen Mary, distingue a cinco estudiantes sobresalientes para realizar estudios de posgrado.

Nelly García es egresada de la carrera en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y desde octubre del año 2022 cursa un doctorado sobre Inteligencia Artificial en Audio.

A cinco meses de culminar con esta ampliación de estudios, su temor radica en que de no obtener respuesta ni solución perdería la oportunidad de obtener el título que respalde estos años en formación.

La modalidad de la beca en la que ella se encuentra la ayuda a cubrir alrededor del 50 por ciento de su manutención, para la cual ha tenido que recurrir a trabajos de medio tiempo como barista, miembro de staff en partidos, recepcionista y de apoyo en la misma universidad que apenas le dan para cubrir los gastos necesarios.

Contó que desde que se recibió el oficio, los afectados se pusieron en comunicación con la fundación y con el instituto, pero ninguno ha atendido sus llamados.

“La sensación de la comunidad de aquí de los mexicanos es que nos usaron y tomaron ventaja de sueños de personas capaces, de alumnos de excelencia y simplemente pusieron su nombre en alto”, dijo.

La estudiante explicó que esta no es la primera vez que enfrentan una falta de comunicación con la fundación y con el Politécnico, ya que en otros momentos se les sugirió modificar la convocatoria en la que se aseguraba que la cobertura de la beca era total, lo cual, asegura, no es cierto.

En referencia con el conflicto que, se sabe, hubo entre el director del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, con el director de la fundación, Vicente Gutiérrez Camposeco, acusó que ellos como alumnos fueron utilizados por las mismas autoridades educativas para posicionarse, pero que ahora, frente a la incertidumbre en la que se encuentran, han sido hechos a un lado.

“A la fundación, a la Universidad Británica y al Politécnico no les importó y seguían y seguían trayendo mexicanos. Por eso nos sentimos usados, porque no nos escucharon, no nos tomaron en cuenta y ahora que pasa algo, ni siquiera nos avisan con tiempo. Simplemente mandan un correo a las 8:00 de la noche en México un domingo y se desentienden, como si no importáramos”, denunció.

Farid Bustos, ingeniero químico industrial, egresado en 2023 y quien desde 2024 cursa un doctorado en Ciencias de Materiales para el Tratamiento del Agua en la Queen Mary University y dirigente de la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en Reino Unido, señaló que más de 30 alumnos se encuentran en esta situación; aseguró que el colegio ya advirtió de una deuda sustancial por parte de la fundación.

En su caso, que se encuentra en apenas su tercer año del doctorado, ve un riesgo no sólo a su formación profesional sino a tener que ser expulsado de Reino Unido debido a que la beca que él recibe es para la manutención y también para la colegiatura. Aunque ve posibilidades de mantener sus estudios, por medio de labores hechas “hasta lo imposible” por su familia, dijo que la situación es injusta.

“Todo lo que he avanzado, todo lo que se ha hecho por una pelea de intereses, de lo que parecen intereses políticos. Mis padres están muy dispuestos a apoyarme, pero no se me hace justo que personas de a pie, personas que muy probablemente no tienen los recursos, tengan que dejarlo todo para que estos señores se estén llenando las bolsas”, dijo.