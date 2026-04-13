Miguel Hidalgo y UNAM blindan programas sociales contra el uso político

Autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y de la UNAM ratifican la transparencia en la entrega de apoyos sociales.

Por cuarto año, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, firmó un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para garantizar la asignación transparente de los programas sociales en la demarcación, cumpliendo con el compromiso de que lleguen a quienes más lo necesitan, y acabando con su uso político.

Indicó que al dejar en manos de los especialistas la realización de estudios socioeconómicos, las entrevistas y las visitas domiciliarias, se garantiza que las dos mil 577 beneficiarias del Programa Pa´las Jefas sean quienes más lo necesitan. Además de que con ello se ratifica el compromiso de poner en Miguel Hidalgo, Primero a las Mujeres.

“Aseguramos que el programa social de las Jefas va a ser revisado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM para verificar que efectivamente quienes reciben el programa son las mujeres con mayor grado de marginación, es decir, quienes más lo necesitan, de eso se trata. Que no que se repartan los programas sociales para cuates o para cumplir compromisos políticos, no es para pagar favores, es para combatir injusticias”, indicó.

Tabe indicó que este trabajo conjunto con la ENTS, generará certeza, confiabilidad y asegurará que no se reparten discrecionalmente los apoyos. Y llamó a quienes se han inscrito a no dejarse engañar, porque la única forma de acceder a estos programas sociales es bajo el escrutinio de las 35 trabajadoras sociales, quienes estarán recorriendo las calles de Miguel Hidalgo.

El alcalde Mauricio Tabe y la directora Carmen Casas Ratia durante la firma del convenio 2026. ı Foto: Alcaldía MH

“Que no caigan en manos de quienes les ofrecen que les van a ayudar, que les van a hacer el paro, que si dan una parte del programa, o si se mochan con una mensualidad, ya les van a ayudar a entrar. No hay mano negra, no hay amigos influyentes, no hay el que le habla al oído al alcalde o al Director de Desarrollo Social para asegurar que va a entrar al programa de las jefas. Como se van a asignar es con los criterios de marginación que la propia Escuela Nacional de Trabajo Social ha desarrollado“, dijo.

Por su parte, Carmen Guadalupe Casas Ratia, Directora de la ENTS, recordó que junto con Miguel Hidalgo han trabajado en la identificación rigurosa e imparcial de personas en condición de vulnerabilidad.

“En 2026, la ENTS se compromete a realizar 6 mil 200 nuevos estudios de valoración socioeconómica. Un equipo de 35 profesionales de trabajo social, debidamente identificadas, visitará directamente los domicilios de las personas solicitantes. Aplicaremos una metodología propia, construida con base en las reglas de operación de los programas, la normatividad local y las directrices internacionales con enfoque de género y derechos humanos”, precisó.

La Directora expresó su más sincero agradecimiento por la confianza depositada en la UNAM para llevar a cabo esta importante labor. Y reiteró que la UNAM, a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social, brindará un servicio de la más alta calidad académica y ética, a la altura de lo que las habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo merecen.

“Nuestro rol es generar dictámenes sociales, objetivos e imparciales, para que sea la Alcaldía Miguel Hidalgo quien tome, con pleno sustento, la decisión final. Esto garantiza que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, libre de discrecionalidad”, concluyó.

Estuvieron presentes Carlos Gelista González, Director General de Desarrollo Social; Juan Pablo Gutiérrez González, Director de Desarrollo Humano y Social, ambos de la alcaldía Miguel Hidalgo, así como Efraín Esteban Reyes Romero, Secretario de Planeación y Vinculación de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

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