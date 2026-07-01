Fundación Sebastian presenta a Maximiiano y su obra maternidad

Una obra cargada de un intenso simbolismo, donde aparecen tres personajes los cuales se apartan de un tradicional retrato familiar para dar paso a la representación pictórica de la herida que dejó la muerte de su madre biológica, Laura, para dar paso a la llegada de Montserrat, su nueva figura materna, son parte de los elementos que conforman la pieza Maternidad cargo del artista plástico Maximiliano López-Córdoba que el célebre escultor Sebastian presentó este día en las instalaciones de la Fundación Sebastian como parte de su colección privada Soledad.

Visiblemente emocionado y en compañía de artistas, maestros e invitados, Maximiliano explicó que este cuadro “es un mapa de afectos, dedicado a sus dos madres quienes, en su momento, lo han cuidado y educado, representando una escena en la cual una de ellas le entrega la vida de su hijo, siendo así un homenaje a la figura materna, la cual es necesaria para el desarrollo cualquier persona”.

Al hacer uso de la palabra, el Maestro Enrique Carbajal, Sebastián, tras destacar que “Maximiliano es el artista más joven que integra su Fundación, reconoció que era importante que la colección Soledad contara la manifestación y energía de la actual generación a través de un artista con un talento increíble como lo es Max”.

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En tanto, Plácido Merino, artista plástico autor de obras como Sombras, Siniestro y Morgue consideró que la obra “Maternidad es una grata revelación, con un concepto potente y lleno de honestidad que más que buscar respuestas a lo que el autor vivió, encauza a través de la pintura, su historia íntima creando su propia mitología”.

Sin duda uno de los momentos más emotivos del evento fue la participación de Montserrat Corona, madre de Maximiliano, quien compartió con los asistentes algunos de los pasajes de vida cuando conoció a Max y agradeció profundamente el ser un motivo de inspiración para concretar esta obra de arte.

Maternidad, obra elaborada con acrílicos sobre tela, que asemeja la monumentalidad de un mural con sus dimensiones de 5 x 3 metros, forma parte de la colección privada titulada Soledad para la Fundación Sebastián.

Maximiliano López-Córdoba inició su trayectoria hace poco más de cinco años cuando experimentó diversas técnicas que le permitieron participar en exposiciones grupales para SophArt (2020), NFT Club Collectors Mexico (2021), Flamantes (España, 2022), y diseñar parte del guardarropa de artistas del género tecno como Geru, Josefonoltelefono, Bemac, Gabrielle Ag para sus respectivas presentaciones en el festival EDC México en su edición de 2022. En 2024, inauguró su primera exposición individual en la Galería Arterial ubicada en la colonia Roma donde expuso Contornos de la Verdad.

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FGR