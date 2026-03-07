Liberan a Flor ‘N’, adulta mayor que aceptó haber matado a la perrita Moni en Coyoacán

Flor "N" aceptó su culpabilidad en la muerte del de la perrita Moni, el 27 de mayo de 2024 en la alcaldía Coyoacán.

Flor “N”, una mujer de 77 años que aceptó su culpabilidad en la muerte de la perrita Moni, ocurrida en mayo de 2024 en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, quedó en libertad, luego de que un juez de control determinó que deberá pagar 200 mil pesos por reparación del daño a Esmeralda, cuidadora de la can.

Durante la audiencia del pasado 6 de marzo en los juzgados de Dr. Lavista, ubicados en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, se determinó que la septuagenaria deberá cumplir medidas cautelares, entre ellas someterse a evaluaciones psiquiátricas, acudir a firmar periódicamente y no acercarse a Esmeralda.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento su salida de los juzgados, entre protestas de activistas.

El pasado 19 de febrero, un juez de control concedió la suspensión condicional del proceso contra Flor “N”, quien aceptó su responsabilidad en el delito de crueldad animal para evitar un juicio oral.

Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2024, cuando Flor “N” mató a Moni, perra de raza chihuahua mascota de su vecina Esmeralda, en la colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán.

El animal de avanzada edad, que no veía ni escuchaba bien fue interceptado por Flor “N” sobre División de Norte, cuando se encontraba extraviado. De ahí la llevó hasta un inmueble marcado con el número 101 de Xotepingo.

Días después, Esmeralda encontró a Moni enterrada en un jardín en el área común de la unidad habitacional de la Cerrada de Xotepingo y División del Norte.

El 20 de junio de 2024, Esmeralda explicó a La Razón, de acuerdo con los peritajes asentados en la carpeta de investigación CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1S/D/01403/05-2024, Moni fue golpeada hasta la muerte.

“En la necropsia que realizó la Fiscalía salió que Moni tenía fracturas en las costillas, vertebras fracturadas, tenía laceraciones en sus órganos y murió de un choque hipovolémico, que es cuando no tiene líquidos vitales para subsistir”, comentó en ese entonces a este diario.

El 12 de julio de 2024 la Esmeralda acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para pedir justicia por Moni, y no fue sino hasta el 12 de agosto de 2025 que Flor “N” fue vinculada a proceso por el delito de crueldad animal. En ese entonces el juez de control impuso como medida cautelar la firma periódica en el penal de Santa Martha Acatitla, según consignó La Jornada.

Vecinos relacionan a Flor “N” con otros casos de maltrato animal.

