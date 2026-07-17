México se cuelga la plata en clavados por equipos mixtos dentro de la Copa México en Zapopan

El “Tri” de clavados sumó la primera medalla para la delegación local en la Copa México al adjudicarse la presea de plata en la prueba de equipos mixtos, celebrada en el Complejo Acuático jalisciense.

La escuadra mexicana sumó un total de 420.10 puntos gracias a una sólida combinación de talento y experiencia. El equipo estuvo integrado por los olímpicos Aranza Vázquez y Juan Celaya en el trampolín, complementados por Alejandra Estudillo y Randal Willars en la plataforma de 10 metros.

La competencia brindó un gran espectáculo al público mediante ejecuciones individuales y en parejas mixtas. El podio final lo completaron China, en primer sitio (451.10 puntos) y Alemania en la tercer plaza (356.15 puntos).

México se cubre de plata en equipo mixto (420.10pts) en la Copa México de Clavados en Zapopán, Jalisco, con los olímpicos Aranza Vázquez, Juan Celaya, Randal Willars y Alejandra Estudillo. China oro y Alemania bronce. pic.twitter.com/x03wTpf6ME — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 17, 2026

Los clavadistas aztecas se mostraron satisfechos y calificaron la modalidad como una experiencia “divertida” y diferente a las disciplinas tradicionales.

Alejandra Estudillo declaró “fue un gran equipo, lo hicimos muy bien, todos nos apoyamos y nos echamos porras, estoy muy contenta”, quien además en esta misma jornada clasificó en primer sitio a la final individual de plataforma de 10 metros femenil, registrando la lista de clavados con el mayor grado de dificultad a nivel mundial.

Por su parte, Randal Willars dijo “es una prueba distinta a las demás, la suelo disfrutar mucho, es divertirnos como equipo y tratar de apoyarnos”, quien apuntaló el marcador mexicano al aportar un clavado de 90 puntos.

El medallista olímpico Juan Celaya, abanderado nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, quien también amarró en esta jornada su pase a la final de trampolín de 3 metros varonil, indicó: “es la primera vez que hago este evento, está divertido, esperamos sea el comienzo de muchas más”.

Actividad para el sábado

El calendario de la tercera jornada incluye la disputa de finales directas y pruebas por medalla como el trampolín de 3 metros sincronizados varonil, con la actuación estelar de los medallistas Osmar Olvera y Juan Celaya, así como la plataforma de 10 metros sincronizados femenil con Alejandra Estudillo y la medallista Gabriela Agundez.

En individual se repartirán las preseas en trampolín de 3 metros femenil y la plataforma de 10 metros varonil.

DCO