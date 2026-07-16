Zapopan vibra con el inicio de la Copa México de Clavados

Comenzó la Copa México de Clavados en Zapopan, un “festín” para saltadores nacionales que competirán en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, del 24 de julio al 8 de agosto, y para talentos juveniles rumbo al Campeonato Mundial Junior en Rijeka, Croacia, en agosto.

El Complejo Acuático Metropolitano recibe este fin de semana a delegaciones de nueve países. Aunque el contingente extranjero no presume cartas de primera línea mundial, la combinación con el equipo mexicano que presenta a sus principales figuras olímpicas y mundiales, más una nueva generación, garantizan el espectáculo.

La Copa México de Clavados en Zapopan ı Foto: Claudia Ruiz

Durante la jornada inaugural, los reflectores se centraron en la prueba reina, la plataforma de 10 metros varonil, donde China y México impusieron condiciones en la ronda de clasificación.

El asiático Zhihao Yang avanzó a la final en la primera posición, detrás los mexicanos Kenny Zamudio, campeón panamericano juvenil en su regreso a las competencias internacionales, y el olímpico Randal Willars, aseguraron el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La Copa México de Clavados en Zapopan ı Foto: Claudia Ruiz

En la rama femenil, la juvenil Lia Cueva levantó la mano por la delegación tricolor al clasificarse en el tercer sitio en el trampolín de 3 metros. El dominio en la preliminar fue para la escuela china, que hizo el 1-2 de la mano de Shan Lin y Yiping Long, quienes se perfilan como las rivales a vencer en la final.

Las medallas de estas pruebas se definirán este sábado. Para la actividad del viernes, el programa contempla las preliminares de trampolín 3 metros varonil con la notable ausencia del multimedallista olímpico Osmar Olvera, quien solo competirá en sincronizados; y la plataforma de 10 metros femenil, donde destaca la olímpica Alejandra Estudillo. La jornada cerrará con la emocionante final de la prueba por equipos mixtos, donde México tiene amplias posibilidades de subir al podio.

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