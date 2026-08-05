Crack que brilló en el Mundial 2026 se planta contra su club y presiona para fichar con el América

El Club América sigue en la búsqueda de refuerzos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero se están complicando las negociaciones por el volante Jáminton Campaz, jugador de Rosario Central, quien se reveló contra el equipo argentino y se negó a entrenar para forzar su salida a México.

El colombiano tiene 26 años de edad y anotó un gol en el Mundial 2026. Fue en el partido entre su selección ante Uzbekistán, en la fase de grupos.

Reportes desde Argentina señalan que el Canalla rechazó la oferta de seis millones de dólares que presentó el América por Campaz, esperando por lo menos ocho millones de dólares en la siguiente propuesta. Mientras las Águilas analizan si seguir adelante o no por el futbolista, el colombiano se ausentó, otra vez, de los entrenamientos.

Según el reportero Germán García, de TyC Sports, Jáminton Campaz tiene deseo de jugar en el Club América, pero la directiva de Rosario Central quiere que a la oferta actual se le sumen, por lo menos, dos millones de dólares más y así darle salida al internacional, quien viene de jugar la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Colombia.

En la negociación la postura del jugador será clave, ya que por segundo día al hilo Campaz se ausentó de los entrenamientos de Rosario Central y este miércoles 5 de agosto no se presentó ni en las instalaciones de Arroyo Seco, cosa que sí hizo ayer.

“No se sabe nada, no sé si hay ofertas, será una cuestión de los directivos; pero claro, Jáminton está pasando un buen momento, ya tiene un lugar acá en este club, que no es fácil jugar en este club, y la gente lo quiere”, dijo Jorge Almirón, DT de Rosario Central, sobre la posible salida del mediocampista.

Las próximas horas serán clave en las negociaciones entre el América y Rosario Central para conocer el desenlace de la novela por Jáminton Campaz, quien quiere jugar en la Liga MX para las Águilas.

Después de la Copa del Mundo 2026, el mediocampista se sumó a los entrenamientos con el Canalla y jugó tres partidos de la Liga Profesional Argentina, pero ahora no se sabe si estará convocado por el cuerpo técnico para el partido ante Aldosivi del siete de agosto.

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